Kral Selman'ın yakın koruması öldürüldü

Suudi devlet televizyonu Kral Selman'ın yakın koruması olarak görev yapan General Abdülaziz'in Cidde'de öldürüldüğünü duyurdu.

Generalin bir arkadaşıyla tartışması sonucu vurularak hayatını kaybettiği aktarıldı.

General Abdülaziz'in 2002 yılından beri Kral Selman'ın yakın korumalığını yaptığı ve Kral'ın en yakınındaki isimlerden biri olduğu belirtiliyor.

Abdülaziz'in bu ay içinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından görevden alındığı ve siyasi bir suikaste kurban gitmiş olabileceği belirtiliyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İstanbul'da öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde sorumluluğunu kabul etmişti.