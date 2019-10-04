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04 Ekim 2019 Cuma 20:57:06 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 20:58:03

Köyüne okul açılması için 500 kilometre yürüdü

Malili genç öğretmen Tiekoro Dabo, okulsuz kalan köyünü bir eğitim yuvasına kavuşturmak için 12 gün boyunca 500 kilometre yürüdü.

Malili öğretmen Tiekoro Dabo'nun doğduğu köye okul açılması için 500 kilometre yürüyerek yetkililerden okul açılması konusunda yardım talep ettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, doğduğu köy olan Senegal sınırındaki Kayes kentine bağlı Lahandy'den yola çıkarak 500 kilometre yürüyen 30 yaşındaki Almanca öğretmeni Dabo, 12 günlük yolculuktan sonra başkent Bamako'ya vardı.

Başkente gelişinde kendisini karşılayan gazetecilere konuşan Dabo, bu zorlu yürüyüşü 1981'de köyüne inşa edilen tek okulun yıkılmasıyla okulsuz kalan köyünü yeni bir eğitim yuvasına kavuşturmak için yaptığını belirtti.

Dabo, "Yolculuk zordu, fakat köydeki gençlerin okul özlemi kalbime merhem oldu, yolculuğumu tamamlayabildim. Umarım bu çabalarım sonuçsuz kalmaz birilerini harekete geçirir." diye konuştu.

Daha sonra Bamako'da Mali Eğitim Bakanı Temore Tioulenta ile görüşen öğretmen Dabo, bakandan köyüne okul açılması sözünü aldı.

Bakan Tioulenta da " Mali'de Lahandy ile aynı sorunları yaşayan birçok köy var." diyerek 2021'e kadar Dabo'nun köyüne okul açıp faaliyete geçireceklerini ifade etti.

Böylesi bir talebe karşı duyarsız kalamayacaklarını belirten Tiouleta, "Ona okul açılması sözü verdim, bu süreçte katkısının ne olacağını sordum. O bir öğretmen, inşa edilecek okulda öğretmen olmaya hazır mı diye kendisine soracağım." dedi.

AA

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