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03 Mart 2020 Salı 22:16:37 | Son Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 22:17:43

Kovid-19'un İtalyan ekonomisini 'güçlü' şekilde etkilemesi bekleniyor

İtalya Sanayiciler Konfederasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yılın ilk yarısında İtalyan ekonomisini "güçlü" şekilde etkileyeceğini bildirdi.

İtalya Sanayiciler Konfederasyonundan (Confindustria), yapılan açıklamada, Avrupa'nın 4. büyük ekonomisi olan İtalya'da, gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYIH) ilk çeyrekte daralmasının beklendiği belirtildi.

İtalya'da 50'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açan ve ekonomik faaliyetleri büyük ölçüde aksatan virüs nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde ekonomide "daha güçlü bir daralma" beklendiği ifade edildi.

Ülkede mevcut durumun düzelmemesi halinde sanayi üretimi dinamiklerinin olumsuz etkileneceğine işaret edilen açıklamada, 10 gündür vaka ve ölü sayısının arttığı salgın sebebiyle turizm sektörünün de mutlak bir durgunlukla karşı karşıya olduğu vurgulandı.

İtalyan ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 daralmıştı.

İTALYAN ÜRETİMİ MALLAR İÇİN 716 MİLYON AVROLUK ACİL DURUM KAYNAĞI

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da bazı ülkelerden gelen İtalyan ürünlerine yönelik damgalama önerilerini "kabul edilemez" bulduklarını belirtti.

Hükümet olarak İtalyan üretimi mallar için 716 milyon avroluk bir acil durum kaynağı ayırdıklarını açıklayan Di Maio, bunun şirketlere kredi ve doğru iletişim kampanyası için kullanılacağını bildirdi.

İtalya'da 21 Şubat günü patlak veren yeni tip koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 79'u buldu, virüsün bulaştığı kişi sayısı da 2 bin 263'e ulaştı.

AA

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