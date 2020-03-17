  • Bist 100
    86777.7
  • Dolar
    6,4178
  • Euro
    7,0461
  • Altın
    314,8190
İstanbul
6 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 503'e yükseldi İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 503'e yükseldi
ABD, Esed rejiminin Savunma Bakanını yaptırım listesine aldı ABD, Esed rejiminin Savunma Bakanını yaptırım listesine aldı
Kovid-19, ABD'nin başkenti Washington'da hayatı felç etti Kovid-19, ABD'nin başkenti Washington'da hayatı felç etti
Adalet Bakanı Gül: Stajyer avukatlar 30 Mart'a kadar izinli sayılacak Adalet Bakanı Gül: Stajyer avukatlar 30 Mart'a kadar izinli sayılacak
Cezaevi firarisi suç makinesi meyve bahçesinde yakalandı Cezaevi firarisi suç makinesi meyve bahçesinde yakalandı
Kapalıçarşı’da altının kapanış fiyatları ne kadar? (Çeyrek altın ne kadar oldu?) Kapalıçarşı’da altının kapanış fiyatları ne kadar? (Çeyrek altın ne kadar oldu?)
Tuzlu su ile yapılan gargara virüsten korur mu? İşte yanıtı Tuzlu su ile yapılan gargara virüsten korur mu? İşte yanıtı
Avrupa'dan dönen vatandaşlarımızın karantinada kaldıkları yurtlar belli oldu Avrupa'dan dönen vatandaşlarımızın karantinada kaldıkları yurtlar belli oldu
Endonezya koronavirüs nedeniyle vizesiz seyahat uygulamasını askıya aldı Endonezya koronavirüs nedeniyle vizesiz seyahat uygulamasını askıya aldı
Suudi Arabistan günlük petrol ihracatını 10 milyon varilin üzerine çıkarmaya hazırlanıyor Suudi Arabistan günlük petrol ihracatını 10 milyon varilin üzerine çıkarmaya hazırlanıyor
Başkan Erdoğan liderlerle görüştü! Koronavirüsle mücadele bağlamında ortak hareket edilecek Başkan Erdoğan liderlerle görüştü! Koronavirüsle mücadele bağlamında ortak hareket edilecek
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Ligler seyircisiz oynanmaya devam edecek TFF Başkanı Nihat Özdemir: Ligler seyircisiz oynanmaya devam edecek
Kuzey Makedonya'daki erken genel seçim koronavirüs nedeniyle ertelendi Kuzey Makedonya'daki erken genel seçim koronavirüs nedeniyle ertelendi
Corona virüs genelgesine uymayanlara adli para cezası kesilecek Corona virüs genelgesine uymayanlara adli para cezası kesilecek
2020 Kupa Amerika'ya koronavirüs engeli 2020 Kupa Amerika'ya koronavirüs engeli
Karantinadaki umrecilere özel not! Karantinadaki umrecilere özel not!
Koronavirüs krizi Mayıs sonuna kadar devam edebilir Koronavirüs krizi Mayıs sonuna kadar devam edebilir
Sağlık Bakanı Koca: Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz Sağlık Bakanı Koca: Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz
Oda TV bu kez TSK üzerinden manipülasyona kalkıştı Oda TV bu kez TSK üzerinden manipülasyona kalkıştı
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu açıklaması İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu açıklaması
Brezilya'da koronavirüsten ilk ölüm Brezilya'da koronavirüsten ilk ölüm
Kritik koronavirüs toplantısının yeri ve saati belli oldu! Kritik koronavirüs toplantısının yeri ve saati belli oldu!
Kuru öksürükle koronavirüs belirtisi öksürük nasıl ayırt edilir Kuru öksürükle koronavirüs belirtisi öksürük nasıl ayırt edilir
Corona virüsü aşısı için tarih verdi! Dietmar Hopp'tan müjde... Corona virüsü aşısı için tarih verdi! Dietmar Hopp'tan müjde...

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Mart 2020 Salı 19:50:48 | Son Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 20:09:18

Kovid-19, ABD'nin başkenti Washington'da hayatı felç etti

Beyaz Saray çevresindeki güvenlik önlemleri artırılırken, içeri giren kişilerin ateşi de tek tek Beyaz Saray doktorları tarafından ölçülüyor.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle acil durum ilan edilen başkent Washington DC'de hayat durma noktasına gelirken, Beyaz Saray'da da olağanüstü önlemler alınıyor. Washington DC'de geçen hafta Kovid-19 salgını nedeniyle acil durum ilan edilmesinin ve halka kalabalıktan uzak durulması çağrısı yapılmasının ardından birçok kişi, evden çalışmaya başladı. İnsanların virüs korkusuyla dışarıda olabildiğince az kalmak istemesi nedeniyle Washington DC sokakları, parklar ve kafeler boşaldı.

Beyaz Saray'ın karşısında bulunan ve Washington DC'ye ziyarete gelen turistlerin uğrak mekanları arasında bulunan Lafeyette Park da neredeyse tamamen boşalan mekanlar arasında yer alıyor. Öte yandan kentte kiralanan ve ulaşım için kullanılan scooterların da pek kullanılmadığı kameralarına yansıdı.

Beyaz Saray'da olağanüstü önlemler Öte yandan geçen hafta ziyaretlere kapatılan Beyaz Saray'da da olağanüstü önlemler alınmaya devam ediyor. Beyaz Saray'da "pool (havuz)" ve kendilerine atanmış yerleri olmayan gazetecilerin bundan sonra yerleşkeye giremeyeceğini açıkladı. Ayrıca, Beyaz Saray çevresindeki güvenlik önlemleri artırılırken, içeri giren kişilerin ateşi de tek tek Beyaz Saray doktorları tarafından ölçülüyor.

ABD'de vaka sayısı 5 bine yaklaştı Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı verilere göre, ABD'de Kovid-19 vakalarının sayısı 4 bin 661'e çıktı. Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 85'e ulaştığı ABD'de 17 kişi iyileşti. ABD Başkanı Donald Trump, dün düzenlediği basın toplantısında virüsün tamamen kontrol altına alınmasının temmuz ya da ağustosu bulabileceğini kaydetmişti. Virüs salgınına yönelik 15 günlük yeni yol haritasını da açıklayan Trump, halka 10 kişiden fazla gruplar halinde bir araya gelmeme, toplu mekanlara gitmeme, mümkünse evden çalışma çağrısı yapmıştı.

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER