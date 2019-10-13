  • Bist 100
    99027.8
  • Dolar
    5,8886
  • Euro
    6,5138
  • Altın
    281,6270
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Fransa lider görsün! Fransa-Türkiye muhtemel 11’ler Fransa lider görsün! Fransa-Türkiye muhtemel 11’ler
'Gerekirse biz de cepheye gideriz' 'Gerekirse biz de cepheye gideriz'
Helal olsun İzmirli İbrahim Helal olsun İzmirli İbrahim
İsviçre'deki Türklerden Barış Pınarı Harekatı'na destek, YPG/PKK'ya tepki İsviçre'deki Türklerden Barış Pınarı Harekatı'na destek, YPG/PKK'ya tepki
Şampiyon Sürmeneli Şampiyon Sürmeneli
Balıkçıda gergin anlar Balıkçıda gergin anlar
Havyar maskesi Havyar maskesi
Benzerliğin bu kadarı Benzerliğin bu kadarı
Bebek uyanmasın Bebek uyanmasın
Amigoları aratmadı Amigoları aratmadı
Kemer ihmalinin bedeli 3 can Kemer ihmalinin bedeli 3 can
Aynal Arab'ın güneyindeki Amerika Birleşik Devletleri'ne ait gözetleme noktası boşaltıldı Aynal Arab'ın güneyindeki Amerika Birleşik Devletleri'ne ait gözetleme noktası boşaltıldı
Arı kovanında zehir sevkıyatı Arı kovanında zehir sevkıyatı
Venezuela'dan Barış Pınarı Harekatı mesajı! Venezuela'dan Barış Pınarı Harekatı mesajı!
Taciz iddiası halkı sokağa döktü  Taciz iddiası halkı sokağa döktü 
Kuru incirde müdahale alımı Kuru incirde müdahale alımı
THY bir yılda 100 ton atığı dönüştürdü THY bir yılda 100 ton atığı dönüştürdü
Altın yatırımında küresel rekor Altın yatırımında küresel rekor
Emekliye 1.150 lira Emekliye 1.150 lira
İngiliz elması lükste sınır tanımayan SUV İngiliz elması lükste sınır tanımayan SUV
Yangın çıkarıp DEAŞ’lıları saldılar! Yangın çıkarıp DEAŞ’lıları saldılar!
Kosova'da gizemli zarflar! Açan herkes hastanelik oldu... Kosova'da gizemli zarflar! Açan herkes hastanelik oldu...
Yumurta ihracatçılarından ABD hamlesi Yumurta ihracatçılarından ABD hamlesi
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanından Türkiye'ye destek Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanından Türkiye'ye destek

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Ekim 2019 Pazar 22:55:58 | Son Güncelleme: 13 Ekim 2019 Pazar 23:13:11

Kosova'da gizemli zarflar! Açan herkes hastanelik oldu...

Kosova'da 6 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerde, Sırbistan'da yaşayan ve oylarını posta yoluyla kullanan Kosovalı Sırpların oylarını sayan onlarca kişi, zarflardan çıkan gazdan etkilenmeleri sonucu hastaneye kaldırıldı.

Kosova Merkez Seçim Komisyonu sözcüsü Valmir Elezi, yaptığı açıklamada, Sayım ve Sonuç Merkezi tarafından Kosova Altyapı Bakanlığı binasında gerçekleşen oy sayımının bu nedenle durdurulduğunu ifade ederken, diğer merkezdeki oy sayma işleminin devam ettiğini belirtti.

Priştine Hastanesi Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise "İkisi hamile olmak üzere 9 kadın hasta, el kaşıntısı şikayetiyle Kosova Üniversite Klinik Merkezine (QKUK) başvurdu. Söz konusu hastalardan ikisinde kusma belirtileri rastlandı. Hepsinde halsizlik ve korku hissi vardı. Tüm vakalarda enfeksiyon bulgusuna rastlanmamış olup genel durumları stabildir." ifadelerine yer verildi.

MÜDAHALE EDİLDİ

Açıklamada, "Hastalar, oy sandığı içindeki zarfları açtıktan hemen sonra sert bir kokuyu aldıklarını savundu.” denildi.

Ayrıca, Enfeksiyon Bölümünden nöbetçi ekibin söz konusu kişilere gerekli tıbbi yardımı sağladığı ve gereken tüm önlemlerin alındığı kaydedildi. Kosova Emniyeti Sözcüsü Daut Hoxha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu olayı doğrulayarak, "Polis bu bilgilere sahip ancak şu aşamada detaylar için Kosova Merkez Seçim Komisyonu ve sağlık yetkililerine yönelmeli." dedi.

Oyların sayıldığı sırada Sayım ve Sonuç Merkezi'nde 36 kişinin bulunduğu, olaydan fazla etkilenmeyen kişilere, ambulansla gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiği öğrenildi.

KOSOVALI SIRPLARIN OYLARI

Sırbistan'dan posta ile Kosova'ya gelen seçim sandıklarında, Sırbistan'da yaşayan ve oy kullanma hakkına sahip Kosovalı Sırpların oyları bulunuyor.

Kosova'da 6 Ekim pazar günü yapılan seçimlerde sandıklardan çıkan oyların tamamı sayılırken, engelliler ve posta yoluyla oy kullanan kişilerin oylarının sayımı devam ediyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Kendin Karar Al Hareketi (VV) oyların yüzde 25,49, Kosova Demokratik Birliği (LDK) yüzde 24,82 ve Kosova Demokratik Partisi (PDK) de yüzde 21,24 oy aldı.

Toplam 1 milyon 938 bin 869 kayıtlı seçmenin bulunduğu Kosova'da, 20 parti ve 4 seçim ittifakından bin 67 milletvekili adayı 120 üyeli meclise girebilmek için yarıştı.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ