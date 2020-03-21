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21 Mart 2020 Cumartesi 11:38:20 | Son Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 11:46:50

Koronavirüsün en net görüntüleri ortaya çıktı

ABD'de yapılan bir çalışmada, yeni tip corona virüsün (Covid-19) insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi. ABD'li bir hastadan alınan Covid-19'la enfekte olan hücreler laboratuvar ortamında çoğaltılarak virüsün en net görüntüleri kaydedildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Tüm dünyada büyük panik yaratan ölümcül virüsle ilgili ABD'de yeni bir çalışma yapıldı. Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından yapılan çalışmada, Kovid-19'un insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi.

ABD'li bir hastadan alınan Covid-19'la enfekte olan hücreler laboratuvar ortamında çoğaltılarak virüsün en net görüntüleri kaydedildi.

VİRÜSÜN EN NET GÖRÜNTÜLERİ

ABD'de Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından yapılan son çalışmada, karantina altında bulunan bir hastadan alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), hücreleri labaratuvar ortamında kültürlenerek incelendi.

Medikal görselleştirme uzmanları, virüsü sağlıklı hücrelerden ayırmak için renklendirdi. Yapılan çalışmada koronavirüsün insan hücrelerinde yarattığı tahribat tüm yönleriyle açığa çıkarıldı.

Bilim insanları elektron mikroskobu kullanarak, Kovid-19'a neden olan hatayı araştırdılar. Burada bir tarama elektron mikroskobu altında görülen yuvarlak sarı nesneler Kovid-19'a neden olan virüsleri gösteriyor.

ÖLÜ SAYISI 11 BİNİ GEÇTİ

Dünya genelinde yeni tip corona virüsnedeniyle yaşanan can kaybı 11 bini aştı. İspanya'da ölü sayısı son 24 saate 235 artarak 1002'ye çıktı. İran'da ise corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 149 artarak 1433'e yükseldi. Öte yandan iki gündür vaka sayısının artmadığı Çin, Hubey eyaletinde bazı seyahat kısıtlamalarını hafifletti. Virüsün ilk ortaya çıktığı Wuhan'ın hala giriş çıkışlara kapalı olduğu, 14 gün boyunca şehirde yeni vakaya rastlanmaması halinde karantinanın kaldırılacağı ifade edildi.

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