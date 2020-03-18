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18 Mart 2020 Çarşamba 12:21:03 | Son Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 12:30:18

Koronavirüsü Bill Gates mi üretti? işte o 5 yıl önceki konuşması

"Dünyayı kasıp kavuran Koronavirüsü (Covid-19) Bill Gates mi üretti? " sorusunu akıllara getiren konuşma ve sonrasında yaşananlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Geçtiğimiz günlerde Microsoft’tan istifa eden dünyanın en zengin adamı Bill Gates'in 5 yıl önce yaptığı konuşma yeniden gündeme geldi. Paylaşım rekorları kıran konuşmayı izleyen birçok kişi, koronavirüs salgınından Bill Gates'i sorumlu tuttu.

Microsoft’taki görevlerinden istifa Bill Gates’in 5 yıl önceki konuşması kafaları karıştırdı. "Dünyayı kasıp kavuran Koronavirüsü (Covid-19) Bill Gates mi üretti? " sorusunu akıllara getiren konuşma ve sonrasında yaşananlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Dün Microsoft’taki görevlerinden istifa eden dünyanın en zengin adamı Bill Gates’le ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. “Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsü Bill Gates mi üretti” sorusunu sorduran ise Gates’in 5 yıl önceki konuşması ve sonrasında yaptıkları oldu.

Sorun nükleer savaşlar değil virüsler

Bill Gates, 5 yıl önceki bir konuşmasında, "Dünyayı tehdit eden ve toplu ölümlere yol açabilecek asıl sorun nükleer savaşlar değil virüslerdir. Salgınlarla mücadeleye yapılan yatırımın silahlara yapılan yatırımın yanında hiçbir şey olması asıl risktir..." diyor.

Vakfın başına geçti vakfın amacı salgınlarla mücedele!

Bill Gates dün Microsoft’taki tüm görevlerinden ayrıldı! Bundan sonraki yaşamını kendi adını taşıyan vakfın faaliyetlerine adıyacağını açıklamıştı! Vakıf, salgınlar, hastalıklar vb. felaketlerin önlenmesi üzerine çalışmalar yürütüyor.

Wuhan’daki laboratuar da Gates ailesinin

Wuhan'daki 4. evre viroloji laboratuvarının patentinin de Bill ve Melinda Gates vakfına ait olduğu belirtilirken, geçen yıl ortasında virüsten korunma üzerine Çin’de yapılan tatbikata Gates Vakfı’nın da katılmış olmasına dikkat çekiliyor. Gates Vakfı’nın Almanya'da koronavirüse karşı aşı geliştiren ABD Başkanı Donald Trump’ın telif hakları için teklif götürdüğü Curevac firmasına yakın zamanda hissedar oldukları ifade edildi.

Koronavirüs için 100 milyon dolar bağışladılar

Gates çifti son olarak koronavirüs için 100 milyon dolar bağışladıklarını duyurdu. Çift yaklaşık bir hafta önce koronavirüsle savaş için 10 milyon dolar bağış yapmıştı. Bill ve Melinda Gates Vakfı’ndan yapılan açıklamada, “Kurumumuz, ölümcül virüsün teşhisi, karantina süreci, tedavi çalışmaları, riskli insanların korunması ve aşı geliştirilmesi ve salgının kontrol altına alınmasına yardım edecek” denildi.

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