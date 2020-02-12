Koronavirüsten sonra bir salgın daha! Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 70'e çıktı

  • Bist 100
    120713
  • Dolar
    6,0398
  • Euro
    6,5934
  • Altın
    303,9430
İstanbul
3 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sözcüklerle resim yapan şair: Cenap Şahabettin Sözcüklerle resim yapan şair: Cenap Şahabettin
Suriye'de ABD ve rejim arasında çatışma çıktı Suriye'de ABD ve rejim arasında çatışma çıktı
Yeşilçam'ın 'Horoz Nuri'si: Vahi Öz Yeşilçam'ın 'Horoz Nuri'si: Vahi Öz
İran devrimin 41. yılını kutlarken içeride ve dışarıda gerilim tırmanıyor İran devrimin 41. yılını kutlarken içeride ve dışarıda gerilim tırmanıyor
'Rule the Future!' Sloganıyla Reklam ve Pazarlama Zirvesi'20 'Rule the Future!' Sloganıyla Reklam ve Pazarlama Zirvesi'20
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "FETÖ'nün siyasi ayağı" cevabı: FETÖ'nün siyasi ayağı Kılıçdaroğlu ve ekibidir Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "FETÖ'nün siyasi ayağı" cevabı: FETÖ'nün siyasi ayağı Kılıçdaroğlu ve ekibidir
Afrika'da küresel rekabet kızışıyor Afrika'da küresel rekabet kızışıyor
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklama: Trump ile her an görüşebilirim Başkan Erdoğan'dan önemli açıklama: Trump ile her an görüşebilirim
Sahil Güvenliğin 'Barut'u uyuşturucuya geçit vermiyor Sahil Güvenliğin 'Barut'u uyuşturucuya geçit vermiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Önümüzdeki günlerde heyetimiz Moskova'ya gidecek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Önümüzdeki günlerde heyetimiz Moskova'ya gidecek
Diyarbakır anneleri HDP'nin ensesinde! Evlat nöbeti 163. gününde kararlılıkla sürüyor Diyarbakır anneleri HDP'nin ensesinde! Evlat nöbeti 163. gününde kararlılıkla sürüyor
Kızının iniltisine uyanan anne ailesini 'sessiz katil'den kurtardı Kızının iniltisine uyanan anne ailesini 'sessiz katil'den kurtardı
Kaçak ava giderken 'avlandılar', hem ceza hem tazminat ödediler Kaçak ava giderken 'avlandılar', hem ceza hem tazminat ödediler
BES önemli bir yatırım aracı haline geliyor BES önemli bir yatırım aracı haline geliyor
Deprem bölgesinde yaraların sarılması için devlet seferber oldu Deprem bölgesinde yaraların sarılması için devlet seferber oldu
Damak çatlatan tescilli lezzet: Tulum kebabı Damak çatlatan tescilli lezzet: Tulum kebabı
Koronavirüsten sonra bir salgın daha! Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 70'e çıktı Koronavirüsten sonra bir salgın daha! Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 70'e çıktı
Kremlin'den Başkan Erdoğan ile Putin görüşmesi açıklaması Kremlin'den Başkan Erdoğan ile Putin görüşmesi açıklaması
Başına konan "talih kuşları" ile insanlara şans dağıtıyor Başına konan "talih kuşları" ile insanlara şans dağıtıyor
Bilim heyeti, Selimiye Camisi'nin büyük depreme dayanıklı olduğunu belirledi Bilim heyeti, Selimiye Camisi'nin büyük depreme dayanıklı olduğunu belirledi
Yozgat’ta yoğun kar yağışı etkili oluyor Yozgat’ta yoğun kar yağışı etkili oluyor
Başkan Erdoğan: Rejim güçlerini her yerde vuracağız Başkan Erdoğan: Rejim güçlerini her yerde vuracağız
Başkan Erdoğan'dan Suriye kararı: Her yerde vuracağız Başkan Erdoğan'dan Suriye kararı: Her yerde vuracağız
Linet Kim Kardashian kalçası yaptırdı! 30 bin TL'yi gözden çıkardı Linet Kim Kardashian kalçası yaptırdı! 30 bin TL'yi gözden çıkardı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

12 Şubat 2020 Çarşamba 12:03:24 | Son Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 13:06:32

Koronavirüsten sonra bir salgın daha! Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 70'e çıktı

Koronavirüs salgını Çin'i kasıp kavururken Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Lassa ateşi salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 70 oldu.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, salgının federal başkentin yanı sıra 26 eyalete yayıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Lassa ateşi salgınının altıncı haftasında ölü sayısı 70'e yükseldi." ifadelerine yer verildi.

NDCD'ye göre 2019'la kıyaslandığında salgın bu yıl daha hızlı yayılıyor ve daha fazla can alıyor.

Hastalık teşhis edilenlerin yüzde 74'ü ülkenin güneyindeki Edo, Ondo ve Ebonyi eyaletlerinde bulunuyor.

Ülkede salgının yayılması nedeniyle "acil durum" ilan edilirken, salgın ile mücadele için yeni çalışmalar başlatılmıştı.

LASSA ATEŞİNE, NİJERYA'DA İLK OLARAK 1969'DA BORNO EYALETİNDE RASTLANMIŞTI

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, geçen sene de Lassa ateşi nedeniyle ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER