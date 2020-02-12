Dünya, ilk kez Çin’in Wuhan kentinden yayılmaya başlayan 'Koronavirüs' (2019-nCoV), ile mücadelesini sürdürürken, Güney Amerika ülkeleri de yeni bir salgın ile sarsıldı. Nijerya’da 'Lassa Ateşi' salgını görülürken, Güney Amerika ülkelerinde de 'Dang Humması' salgını görüldü. Güney Amerika ülkeleri yeni salgın ile savaşırken, Paraguay Sağlık Bakanlığı, dang humması salgını sebebiyle 14 kişinin hayatını kaybettiği duyurdu. Aynı zamanda Kolombiya'da da 23 kişinin dang humması nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilirken 12 bin 217 kişide dang humması salgını tespit edildi.

Edinilen son bilgilere göre ölüm sayısı 37’yi gösteriyor ancak virüsün farklı ülkelere bulaşmasıyla sayı artabilir. Dang humması, Güney Amerika dışında ‘zika virüsü’ gibi Afrika, Uzakdoğu, Karayip, Avusturalya ve Doğu Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak görülebilen bir hastalıktır. Özellikle bölgelerdeki yağışın artmasıyla, hastalığın görülme oranı artmaktadır.

DANG HUMMASI NEDİR?

Dang hummasının yaşandığı kişilerde ‘dang ateşi’ denen şiddetli bir ateş görülüyor. Dang ateşi ise, tüm dünyada tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen, şiddetli grip benzeri semptomlara neden olan viral bir hastalık olarak biliniyor. Dayanılmaz kemik ağrılarına sebebiyet verdiği için 'kırık kemik humması' olarak da anılıyor. Hastalığın etkeninin ‘flavivirüs’ ailesinden türemiş bir Dang virüsü olduğu biliniyor. Dang virüsünün bilinen 4 tipi vardır. Bir tipiyle hastalık geçirenler diğer tipleriyle de tekrar hastalanabilirler.

Hatalık, eskiden yalnızca tropikal ve subtropikal bölgelerde bulunan ancak günümüzde neredeyse Antartika dışında tüm kıtalarda bulunan ‘Aedes’ cinsi sivrisinekler tarafından taşınır ve bulaştırılır. Bu sivrisinek türü genellikle, temiz su kaynaklarını tercih ettiği için; evlerde su basmaları, kanalizasyon boruları gibi yerler bu türün yerleşimi için idealdir. Bu sebeple son yıllarda bu virüs türünden kaynaklı salgınlarda kentsel yayılım gözlemlenmiştir.

PARAGUAY DEVLET BAŞKANI DA HASTALIĞA YAKALANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'inde dang humması hastalığına yakalandığı kamuoyu ile paylaşılmıştı. Paraguay Sağlık Bakanı Julio Mazzoleni, yaptığı açıklamada, Benitez’in tedavisinin sürdüğü bildirilmişti. Devlet başkanının durumunun iyi olduğu biliniyor.

BELİRTİLERİ NELER?

Aynı zamanda seyahat hastalığı olarakta bilinen Dang virüsünün bir çok çeşidi bulunuyor. Enfekte sivri sineğin ısırmasıyla Dang virüsü deriden giriyor ve kana karışıyor. Hastalık, ateşin yükselmesinden 24 ile 36 saat sonra hastaların kanında tespit edilebiliyor. Hastalığın en sık rastlanan belirtileri arasında; 'şiddetli akut ateş, baş ve göz kapaklarında ağrı, kas ve ekrem ağrıları, burun-diş kanaması, dang vakalarıyla temas ve endemik bölgeye seyahat öyküsü’ bulunuyor.

TEDAVİ YÖNTEMİ

Dang ateşinin spesifik tedavisi için onay almış bir ilaç bulunmamasıyla birlikte deneysel çalışmalar devam ediyor. Ancak tedavi uygulaması kişide oluşan semptomlara göre yapıldığından, herkese aynı tedavi yöntemi uygulanamıyor. Şu anda kişilere yalnızca çeşitli ağrı kesici ilaçlar ve antibiyotikler veriliyor. Hastalığın erken teşhis edilmiş olması ölümleri minimum seviyelere düşürebiliyor.