  • Bist 100
    119940
  • Dolar
    6,0204
  • Euro
    6,5700
  • Altın
    304,3480
İstanbul
2 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Pentagon: Rusya'nın Libya'daki varlığı ABD'nin terörle mücadelesine engel Pentagon: Rusya'nın Libya'daki varlığı ABD'nin terörle mücadelesine engel
Defne Samyeli'den ihanet açıklaması geldi! İşte Defne Samyeli'den Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum Defne Samyeli'den ihanet açıklaması geldi! İşte Defne Samyeli'den Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum
İngiliz iş insanı, 11 kişiye yeni tip koronavirüs bulaştırdı İngiliz iş insanı, 11 kişiye yeni tip koronavirüs bulaştırdı
Şeyma'nın kahreden sonu Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Baba vahşetinin 'bahanesi': İnternetteki görüntüyü kızına benzetmiş! Şeyma'nın kahreden sonu Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Baba vahşetinin 'bahanesi': İnternetteki görüntüyü kızına benzetmiş!
Kan donduran olay! Erkek arkadaşı var diye kızını öldürecekti! Kan donduran olay! Erkek arkadaşı var diye kızını öldürecekti!
Defne Samyeli ilk kez Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya ilişkisi hakkında konuştu: Özür dilerim, haklıymışsınız... Aldatıldım Defne Samyeli ilk kez Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya ilişkisi hakkında konuştu: Özür dilerim, haklıymışsınız... Aldatıldım
Kamuda 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli işe alınacak Kamuda 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli işe alınacak
Çanakkale'de 51 kaçak göçmen yakalandı Çanakkale'de 51 kaçak göçmen yakalandı
İdil'de hastanede yangın çıktı! İdil'de hastanede yangın çıktı!
AYM, CHP'nin Kanal İstanbul ile ilgili yaptığı kanun iptali talebini reddetti AYM, CHP'nin Kanal İstanbul ile ilgili yaptığı kanun iptali talebini reddetti
Gümüşhane'de Valilik tüm okulları tatil etti Gümüşhane'de Valilik tüm okulları tatil etti
Abbas'tan eski İsrail Başbakanı Olmert ile ortak basın toplantısı: Müzakerelere devam etmeye tamamen hazırım Abbas'tan eski İsrail Başbakanı Olmert ile ortak basın toplantısı: Müzakerelere devam etmeye tamamen hazırım
'Balık pulu derisi hastalığı'na yakalanan Hakkarili Refik Töre, sağlığına kavuşmak istiyor 'Balık pulu derisi hastalığı'na yakalanan Hakkarili Refik Töre, sağlığına kavuşmak istiyor
Depremler sonrası vatandaşın tercihi az katlı ev oldu! Depremler sonrası vatandaşın tercihi az katlı ev oldu!
Koronavirüs sonrası bir salgın daha! Güney Amerika’da görülen "Dang Humması’’ nedir? Koronavirüs sonrası bir salgın daha! Güney Amerika’da görülen "Dang Humması’’ nedir?
6 siyasi parti ile ilgili harekete geçildi! 6 siyasi parti ile ilgili harekete geçildi!
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 3 kuruşluk küfür davası: Tenhada özür olmaz CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 3 kuruşluk küfür davası: Tenhada özür olmaz
Kastamonu'da eğitime kar engel Kastamonu'da eğitime kar engel
Zindaşti cinayetlerinde flaş gelişme! Kardeş tetikçiler kullandığı tespit edildi Zindaşti cinayetlerinde flaş gelişme! Kardeş tetikçiler kullandığı tespit edildi
Van, Antalya ve Muğla'da bazı doğal sit alanlarının kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilmesi kararlaştırıldı Van, Antalya ve Muğla'da bazı doğal sit alanlarının kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilmesi kararlaştırıldı
Almanya ile ortak operasyon! Uluslararası teledolandırıcılık çetesi çökertildi Almanya ile ortak operasyon! Uluslararası teledolandırıcılık çetesi çökertildi
Venezuela'ya dönen Guaido'ya havalimanında soğuk duş Yakasından tutup silkelediler, 'vatan haini' diye bağırdılar Venezuela'ya dönen Guaido'ya havalimanında soğuk duş Yakasından tutup silkelediler, 'vatan haini' diye bağırdılar
Beyaz Saray: Rusların, İranlıların ya da Esad'ın tüm kötü eylemlerini durdurma pozisyonunda değiliz Beyaz Saray: Rusların, İranlıların ya da Esad'ın tüm kötü eylemlerini durdurma pozisyonunda değiliz
'Belgeyle açıklayacağım' demişti, açıklayamadı! Kılıçdaroğlu resmen milletle alay etti 'Belgeyle açıklayacağım' demişti, açıklayamadı! Kılıçdaroğlu resmen milletle alay etti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

12 Şubat 2020 Çarşamba 08:50:20 | Son Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 08:52:12

Koronavirüs sonrası bir salgın daha! Güney Amerika’da görülen "Dang Humması’’ nedir?

Dünya, Çinde görülen Koronavirüs'ün ardından şimdi de Güney Amerika ülkelerini saran yeni virüs salgını ile sarsıldı. 37 kişinin ölümüne sebep olan Dang Humması’’ virüsü 12 binden fazla kişiye bulaştı. Yeni salgının belirtileri ve alınan önlemlere dair merak edilen tüm detaylar haberimizde

Dünya, ilk kez Çin’in Wuhan kentinden yayılmaya başlayan 'Koronavirüs' (2019-nCoV), ile mücadelesini sürdürürken, Güney Amerika ülkeleri de yeni bir salgın ile sarsıldı. Nijerya’da 'Lassa Ateşi' salgını görülürken, Güney Amerika ülkelerinde de 'Dang Humması' salgını görüldü. Güney Amerika ülkeleri yeni salgın ile savaşırken, Paraguay Sağlık Bakanlığı, dang humması salgını sebebiyle 14 kişinin hayatını kaybettiği duyurdu. Aynı zamanda Kolombiya'da da 23 kişinin dang humması nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilirken 12 bin 217 kişide dang humması salgını tespit edildi.

Edinilen son bilgilere göre ölüm sayısı 37’yi gösteriyor ancak virüsün farklı ülkelere bulaşmasıyla sayı artabilir. Dang humması, Güney Amerika dışında ‘zika virüsü’ gibi Afrika, Uzakdoğu, Karayip, Avusturalya ve Doğu Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak görülebilen bir hastalıktır. Özellikle bölgelerdeki yağışın artmasıyla, hastalığın görülme oranı artmaktadır.

DANG HUMMASI NEDİR?

Dang hummasının yaşandığı kişilerde ‘dang ateşi’ denen şiddetli bir ateş görülüyor. Dang ateşi ise, tüm dünyada tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen, şiddetli grip benzeri semptomlara neden olan viral bir hastalık olarak biliniyor. Dayanılmaz kemik ağrılarına sebebiyet verdiği için 'kırık kemik humması' olarak da anılıyor. Hastalığın etkeninin ‘flavivirüs’ ailesinden türemiş bir Dang virüsü olduğu biliniyor. Dang virüsünün bilinen 4 tipi vardır. Bir tipiyle hastalık geçirenler diğer tipleriyle de tekrar hastalanabilirler.

Hatalık, eskiden yalnızca tropikal ve subtropikal bölgelerde bulunan ancak günümüzde neredeyse Antartika dışında tüm kıtalarda bulunan ‘Aedes’ cinsi sivrisinekler tarafından taşınır ve bulaştırılır. Bu sivrisinek türü genellikle, temiz su kaynaklarını tercih ettiği için; evlerde su basmaları, kanalizasyon boruları gibi yerler bu türün yerleşimi için idealdir. Bu sebeple son yıllarda bu virüs türünden kaynaklı salgınlarda kentsel yayılım gözlemlenmiştir.

PARAGUAY DEVLET BAŞKANI DA HASTALIĞA YAKALANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'inde dang humması hastalığına yakalandığı kamuoyu ile paylaşılmıştı. Paraguay Sağlık Bakanı Julio Mazzoleni, yaptığı açıklamada, Benitez’in tedavisinin sürdüğü bildirilmişti. Devlet başkanının durumunun iyi olduğu biliniyor.

BELİRTİLERİ NELER?

Aynı zamanda seyahat hastalığı olarakta bilinen Dang virüsünün bir çok çeşidi bulunuyor. Enfekte sivri sineğin ısırmasıyla Dang virüsü deriden giriyor ve kana karışıyor. Hastalık, ateşin yükselmesinden 24 ile 36 saat sonra hastaların kanında tespit edilebiliyor. Hastalığın en sık rastlanan belirtileri arasında; 'şiddetli akut ateş, baş ve göz kapaklarında ağrı, kas ve ekrem ağrıları, burun-diş kanaması, dang vakalarıyla temas ve endemik bölgeye seyahat öyküsü’ bulunuyor.

TEDAVİ YÖNTEMİ

Dang ateşinin spesifik tedavisi için onay almış bir ilaç bulunmamasıyla birlikte deneysel çalışmalar devam ediyor. Ancak tedavi uygulaması kişide oluşan semptomlara göre yapıldığından, herkese aynı tedavi yöntemi uygulanamıyor. Şu anda kişilere yalnızca çeşitli ağrı kesici ilaçlar ve antibiyotikler veriliyor. Hastalığın erken teşhis edilmiş olması ölümleri minimum seviyelere düşürebiliyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER