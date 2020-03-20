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20 Mart 2020 Cuma 08:51:15 | Son Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 09:06:58

Koronavirüste son dakika gelişmesi! Sayı fırladı

Ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentinde kontrol altına alınan koronavirüs (Kovid-19) dünyayı etkilemeye devam ediyor. Ölü sayısı 10 bini, vaka sayısı ise 245 bini geçti. İşte salgında bugün yaşanan gelişmeler...

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle can kaybı 10 bini geçti.

Dünya genelinde 10 bin 47 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı da 245 bin 859'a çıktı. Hastalığa yakalanan ve iyileşenlerin sayısı ise 88 bin 441...

Koronavirüste gün içinde yaşanacak tüm gelişmeleri bu haberimizden takip edebilirsiniz;

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de vaka sayısının 359'e ölü sayısının ise 4'e yükseldiğini duyurdu.

AVRUPA ÜLKELERİNDE SON DURUM

- İtalya'da 21 Şubat’ta patlak veren Kovid-19 salgınında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlere bugün 427 kişi daha eklendi. İtalya, Toplam ölü sayısının 3 bin 405’e ulaşmasının ardından en fazla ölümün yaşandığı Çin'i geride bıraktı. Ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının ise 33 bin 190'a ulaştığı, buna ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 41 bin 35 olduğu belirtildi.

- İspanya Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, İspanya'da son 24 saatte 169 kişinin yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirdiğini, 3 bin 500 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı. Simon, virüsün İspanya'da toplam 803 can aldığı, vaka sayısının da 17 bin 395'e çıktığını duyurdu.

- Almanya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 14 bin 544 olarak açıklandı.

- İngiltere Ulusal Sağlık Servisi, son 24 saat içinde Birleşik Krallık'ta koronavirüse bağlı ölümlerin yaşanmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısının 106'dan 144'e yükseldiğini duyurdu. Toplam korona virüsü vaka sayısı ise yüzde 20 artışla 2 bin 692'den 3 bin 269'a yükseldi.

- KKTC'de koronavirüs vaka sayısının 20'den 33'e yükseldiği bildirildi.

ZORUNLU KARANTİNA KARARI

- Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez,"Saat 00:00 itibarıyla önleyici ve zorunlu karantina uygulanması kararı aldık. Karantina, 31 Mart'a kadar sürecek" dedi.

- Avustralya'da Kovid-19 ölenlerin sayısı 7'ye, virüs nedeniyle hastalananların sayısı 756'ya yükseldi.

- Güney Amerika ülkesi Peru'da 78 yaşındaki bir kişi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Bu ülkedeki ilk ölüm olarak kayıtlara geçti.

(Ajanslar)

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