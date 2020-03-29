'Koronavirüslüyüm' dedi market görevlisinin yüzüne öksürdü! Terör suçundan yargılanacak

Yaşanan bu ilginç olayın adresi dünya genelinde 100 binden fazla vaka sayısıyla en çok virüsü görüldüğü yer ABD... Reyona fazla yaklaştığı için uyarılan adam buna sinirlenip market çalışanın yüzüne tükürünce gözaltına alındı. ABD kanunlarına göre şahsın bu hareketi nedeniyle üçüncü sınıf terör suçundan yargılanacağını duyuruldu.

ABD'de kasıtlı olarak koronavirüsü yayanlar, terör suçundan yargılanacak. Koronavirüs dünyayı etkisi altına alırken, virüsü başkalarına kasıtlı bir şekilde yaymaya çalışanların da görüntüleri günbegün ortaya çıkıyor.

Virüsü kasıtlı şekilde insanlara bulaştırmak tüm ülkelerde suç sayılırken, ABD bu eylemi terör suçu olarak sayacağını açıkladı.

Amerikan Adalet Bakanlığı, çarşamba günü yaptığı açıklama ile koronavirüsü kasıtlı olarak yayan insanların terörizm ile suçlanabileceğini doğruladı.

BAŞKASININ YÜZÜNE ÖKSÜREN TERÖR TEHDİDİ OLUŞTURMAKTAN CEZA ALDI

Hafta başında New Jersey’de bir market çalışanının yüzüne kasten öksüren ve koronavirüs taşıdığını iddia eden bir kişinin, ‘terör tehdidi' oluşturmaktan ceza aldığı öğrenildi.

Diğer taraftan, Missouri eyaletinde bir gencin de benzer bir hareketi yüzünden hafta başında terör suçu işlemekten suçlu bulunduğu bilgisi yerel gazete haberlerinde yer bulmuştu.

ADALET BAKANLIĞI'NA GÖRE VİRÜS BİYOLOJİK AJAN

Amerikan Adalet Bakanlığı'na göre, virüs bir ‘biyolojik ajan’ kriteri ile örtüşüyor ve onu yaymak veya koronavirüs Amerikalılara karşı bir silah olarak kullanmak’ terör tehdidi olarak kabul ediliyor.