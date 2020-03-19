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19 Mart 2020 Perşembe 13:18:59 | Son Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 13:24:14

Koronavirüsle dünyanın savaşı sürüyor: İyileşenlerin sayısı 85 bini aştı

Koronavirüs ile savaş tüm dünyada sürüyor. Salgında ölenlerin sayısı 9 bine, vaka sayısı da 220 bine yaklaştı. Salgında iyileşen kişi sayısı ise 85 bin 742.

Çin’de ortaya çıkarak dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla savaş küresel çapta devam ediyor. 

Ölenlerin sayısı 9 bine, hastalığa yakalanan kişi sayısı ise 220 bine yaklaştı. 

İyileşenlerin sayısı ise 85 bin 742 olarak açıklandı. 

Salgının ilk çıktığı ülke olan Çin’de koronavirüsün yayılım hızı düşüyor. Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmediği bildirildi.

İran'da vaka sayısı 17 binin üzerinde

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü 3’üncü ülke olan İran’da virüsün yayılma hızı değişmedi.

Ülkede vaka sayısı 17 binin üzerine çıktı, ölü sayısı bin 135'e yükseldi. İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, "Koronavirüsü 15 güne kadar kontrol altına alamazsak çok ağır kayıplar veririz" dedi.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in onayıyla Recep ayı ve Nevruz Bayramı dolayısıyla 10 bin mahkum için af çıkarıldı.

Gazze'ye erişim için İsrail'e baskı yapılması çağrısı

Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, virüsle mücadelede önleyici ve tedavi edici malzemelerin Gazze'ye girişine izin vermesi için İsrail'e baskı yapılmasını istedi.

İsrail 5 ülkedeki büyükelçiliklerini kapattı

İsrail, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Almanya, İspanya, Yunanistan, Hollanda ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki büyükelçiliklerini kapattığını açıkladı

Brezilya'da üst düzey isimlerde koronavirüs tespit edildi

Brezilya'da Senato Başkanı ve kabinedeki bakanlardan ikisinin koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Virüs Latin Amerika'da

Kosta Rika'da virüs nedeniyle ilk ölüm görüldü, Mauritus da ve El Salvador'da ilk vakalar tespit edildi.

Ürdün'de başkent kapatıldı

Ürdün, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında başkent Amman'ı kapatma kararı alırken, Fas'ta vatandaşların zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları istendi.

Venezuela'da son 24 saatte vaka görülmedi

Venezuela da ise salgında olumlu gelişme yaşandı. Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, son 24 saatte yeni tip koronavirüs vakası görülmediğini bildirdi.

DSÖ'den Afrika'ya uyarı: En kötü senaryoya hazırlıklı olunmalı

Dünya Sağlık Örgütü de, koronavirüs salgını karşısında Afrika'yı uyardı. "En kötü senaryoya hazırlıklı olunmalı" ifadesi kullanıldı.

TRT Haber

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