Koronavirüse karşı 7 ülkede ilaç denemeleri yapılıyor

Dünya genelinde ülkeler, koronavirüse karşı aşı ve ilaç bulmak için yoğun bir çaba sarfediyor. Uzmanlar, salgına yönelik muhtemel bir tedavi yönteminin bulunmasının 12-18 ay sürebileceğini belirtse de, bu zaman aralığının aşağı çekilmesi hedefleniyor.

7 ÜLKEDE BAŞLADI

Bu kapsamda Fransa merkezli ilaç ve aşı üreticisi Sanofi ve ABD'li biyoteknoloji şirketi Regeneron, Kevzara isimli ilacın denemelerine İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Kanada ve Rusya'da başladı. Denemeler, ABD'de geçtiğimiz hafta başlamıştı.



300 AĞIR KORONA HASTASI

Söz konusu ilaç, yaklaşık 300 hasta üzerinde uygulanacak. Deneme sürecine katılacak kişiler, özellikle koronavirüsten dolayı çok ağır ve durumu kritik hastalardan seçildi.

OSLO'DA DENEYSEL TEDAVİ

Norveç'te koronavirüse yakalanan hastalara ilk deneysel tedavi uygulanmaya başladı.

Oslo Üniversitesi Hastanesi'nde yürütülen testlerde, üç ilaç tedavisi uygulanacak. Bunlar arasında sıtma (malaria) ve ebola ilaçları da var. Test edilecek ilk ilaç başlangıçta sıtmayı tedavi etmek için üretilen Plaquenil, daha sonra Ebola ilacı olacak.

"İLACIN ETKİSİNİ GÖRECEĞİZ"

Norveç Araştırma Konseyi'nin İcra Kurulu Başkanı John-Arne Rottingen, "Sıtma ilacı iltihabı azaltıyor ve olası bir etki mekanizması olabilecek parazite karşı çalışıyor. Ancak, bu virüse ve diğerlerine karşı çalışmak üzere geliştirilen Ebola ilacının koronavirüse karşı etkili olup olmayacağını henüz bilmiyoruz." dedi.



TEYİT EDİLİR EDİLMEZ...

Rottingen, araştırmaların, ilaçlardan birinin etkili olup olmadığına dair kesin bilgi bulunana kadar devma edeceğini söyledi. Oslo Üniversitesi Hastanesi'nden Başhekim Anne-Ma Dyrhol Riise, "Hastanelerden veya ülkelerden herhangi biri, bu ilaçlardan birinin etkili olduğunu teyit eder etmez, çalışmayı durduracağız ve o ilacı herkese önereceğiz." diye konuştu.

BELKİ 2-3 AY İÇİNDE...

Araştırmaların ne kadar süreceğini bilmediklerini belirten Rottingen ise, "Belki 2-3 ay içinde verilerden ilk sonuçları alabiliriz, ancak bu etkiye bağlı." ifadelerini kullandı.



KORONA HASTALARININ KANI KULLANILABİLİR

Diğer taraftan, İngiltere'de koronavirüsten kurtulan kişilerin kanının, enfeksiyona karşı kullanılması gündemde. Ülkede hastalara, ailelerine ve bu hastalarla ilgilenen Ulusal Sağlık Servisi personeline, virüsün yayılmasını önlemek ve sağlık hizmeti üzerindeki baskıyı azaltmak için deneysel antikor tedavisi önerilecek.