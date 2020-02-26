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26 Şubat 2020 Çarşamba 14:15:50 | Son Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 15:30:46

Avrupa'da hızla yayılıyor! Yunanistan'a da sıçradı!

Koronavirüs salgını Yunanistan'da hastalığı taşıyan vaka tespit edildi. Virüs, İtalya'dan Selanik'e dönen 38 yaşındaki bir kadında tespit edildi.

Yunanistan Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakasının görüldüğünü doğruladı.

Yunanistan’da ilk korona virüsü vakasının görüldüğü açıklandı.

Çin'den yayılan korona virüsü dünya genelinde tehlike oluşturmaya devam ediyor. Yunanistan'da ilk korona virüsü vakasının görüldüğü açıklandı. Yunanistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Selanik'te bulunan 38 yaşındaki kadın hastanın İtalya'nın kuzeyine seyahat gerçekleştirdiği belirtildi.

Koronavirüsü Avrupa'da yayılıyor! 

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktığı düşünülen korona virüsü Avrupa kıtasında yayılıyor. Son olarak İsviçre’de 70’li yaşlardaki bir kişide koronavirüsü tespit edildi. Koronavirüsü nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiği İtalya ise Avrupa’da korona virüsünden en fazla etkilenen ülke oldu.

Çin'in Wuhan kentinden dünyanın pek çok ülkesine sıçrayan koronavirüsü Avrupa ülkelerini tehdit ediyor. Pek çok Avrupa ülkesi, İtalya bağlantılı ilk korona virüsü vakalarının görüldüğünü duyurdu. Avusturya, Hırvatistan ve İsviçre ilk korona vakalarının tespit edildiğini ve söz konusu vakaların İtalya'da bulunan kişiler olduğunu açıkladı. İtalya, 300 vaka ve 11 ölü sayısı ile Avrupa'da korona virüsünden en fazla etkilenen ülke oldu. Ancak komşu ülkeler İtalya ile sınırları kapatmanın “orantısız” olacağını savunuyor.

Fransa, Almanya, İtalya ve AB Komisyonu yetkilileri dün korona virüsünü görüşmek üzere bir araya geldiği toplantıda sınırların açık tutulmasına karar verdi. İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, “Sınırlara saygısı olmayan virüs hakkında konuştuk” dedi. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ise komşu ülkelerin durumu yakından takip ettiğini, durumun kötüye gitmesinden endişe duyduklarını söyledi. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, İtalya seferlerini askıya alma planlarının olmadığını söyledi. Hancock, “İtalya, Çin'den tüm uçuşları durdurdu. Ve şu anda Avrupa'da en fazla etkilenen ülke oldu” dedi.

Avrupa'da neler oluyor

Avusturya'nın Tirol kentinde yaşayan bir İtalyan çiftte korona virüsüne rastlandı. Çiftin evi mühürlenirken, birinin çalıştığı otel ise karantinaya alındı.

İsviçre'nin İtalya sınırında bulunan Ticino kentinde yaşayan 70'li yaşlardaki bir kişide de korona virüsü tespit edildi. Söz konusu kişinin 15 Şubat'ta İtalya'nın Milano kentinde bir etkinliğe katıldığı kaydedildi. Hırvatistan'da ise İtalya'dan yakın zamanda dönen bir kişide korona virüsü tespit edildi.

İspanya'nın Tenerife adasında da bin müşterisi bulunan bir otel, İtalyan bir doktorda ve eşinde korona virüsü tespit edilmesi sonucu karantinaya alındı.

Fransa ve Almanya da ilk korona virüsü vakalarının görüldüğünü açıkladı.

Çin'den sonra en fazla vaka Güney Kore'de

İran'da 100 kişide korona virüsü tespit edilirken, bu sayının daha fazla olduğu da iddia ediliyor.

Güney Kore'de ise bin 100 korona vakası tespit edildi. Çin'den sonra en fazla vakanın görüldüğü Güney Kore'de hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11. Ülkede görülen vakaların çoğunun Shincheonji kilisesiyle bağlantılı olması üzerine, 200 binin üzerinde üyesi bulunan kilisenin bütün üyelerine toplu korona virüsü testi yapılmasına karar verildi.

ABD askerine bulaştı

Korona virüsü, Güney Kore'de görev yapan bir ABD askerine de bulaştı. ABD'li yetkililer, 23 yaşındaki askerin karantina altına alındığını açıkladı. Güney Kore'de 28 bin 500 ABD askeri bulunuyor.

Brezilya'da ilk vaka

Latin Amerika ülkesi Brezilya'da da ilk korona vakası tespit edildi. Virüsün tespit edildiği kişinin 61 yaşında olduğu ve yakın zamanda İtalya'da bulunduğu kaydedildi. Sao Paulo'da yaşayan hastanın bir kez daha testten geçirileceği öğrenildi.

Vaka sayısı 80 bini geçti.

Açıklanan son rakamlara göre, salgının başladığı günden bugüne korona virüsü vakalarının sayısı 80 bini geçti. Sağlık yetkilileri, bugün 58 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Çin'deki ölü sayısı ise 2 bin 715'e yükseldi.

Japonya'da korona endişesi

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, organizatörlere spor müsabakaları ve kültürel faaliyetlerin ertelenmesi çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Çin dışındaki ülkelerde görülen korona virüsü vakalarındaki artışın endişe verici olduğunu söyledi.

(İHA)

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