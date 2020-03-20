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20 Mart 2020 Cuma 16:38:26 | Son Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 16:45:53

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi de kapatıldı

Suudi Arabistan'da koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'de cuma namazı kılınmadı.

Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'de cuma namazı kılınmadı.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle ülkelerdeki vaka sayıları artmaya devam ederken Suudi Arabistan'da toplam vaka sayısının 274'e ulaştı. Suudi yetkilikler, virüsün yayılmasına engellemek için Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de Cuma namazının kılınmamasına karar verdi.

Harameyn İşleri Genel Başkanlığı Sözcüsü Hani bin Hoşni Haider, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’de bugünden itibaren cemaatle namaz kılınmasına ara verildiğini söyledi.

Haider, “Güvenlik ve sağlık kurumları ile işbirliği içinde, yüksek standartlara uygun olarak birçok önlem alındı. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’yi güvenli tutmak için tedbirler alıyoruz” ifadelerini kullandı. Bütün vatandaşlar yetkililerle işbirliği yapmak ve gerekli talimat ve prosedürlere uyumaya çağırdı.

İHA

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