Koronavirüs salgınında ölü sayısı 34 bin 5'e yükseldi

  • Bist 100
    88370.4
  • Dolar
    6,5754
  • Euro
    7,2566
  • Altın
    342,2820
İstanbul
6 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bakan Albayrak: Aylık 5 bin TL'nin altında geliri olan tüm vatandaşlar için Temel İhtiyaç Desteği'ni devreye aldık Bakan Albayrak: Aylık 5 bin TL'nin altında geliri olan tüm vatandaşlar için Temel İhtiyaç Desteği'ni devreye aldık
İçişleri'nden flaş açıklama İçişleri'nden flaş açıklama
Uzmanlar uyardı: Koronavirüs cep telefonundan bulaşabilir! Uzmanlar uyardı: Koronavirüs cep telefonundan bulaşabilir!
3 kamu bankasından bir destek daha! 3 kamu bankasından bir destek daha!
Prens Charles karantinadan çıktı Prens Charles karantinadan çıktı
Tarlasını sürerken buldu! Roma dönemine ait! Tarlasını sürerken buldu! Roma dönemine ait!
Af meclise geldi mi? Af yasası hangi suçları ceza indirimi olacak? İşte son dakika bilgiler Af meclise geldi mi? Af yasası hangi suçları ceza indirimi olacak? İşte son dakika bilgiler
Bankacılık sektörünün aktifleri 4,7 trilyon lirayı aştı Bankacılık sektörünün aktifleri 4,7 trilyon lirayı aştı
Avusturya'dan çarpıcı koronavirüs kararı! Marketlerde maske takmak artık zorunlu Avusturya'dan çarpıcı koronavirüs kararı! Marketlerde maske takmak artık zorunlu
Miçotakis meclise böyle seslendi: Maaşlarınızın yarısını bağışlayın Miçotakis meclise böyle seslendi: Maaşlarınızın yarısını bağışlayın
Ünlü sanatçı Nurtekin Odabaşı hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Nurtekin Odabaşı hayatını kaybetti
Bir hafta önce koronavirüse yakalanan Fatih Terim ve Yusuf Günay taburcu oldu Bir hafta önce koronavirüse yakalanan Fatih Terim ve Yusuf Günay taburcu oldu
Tayland Kralı 20 cariyesiyle birlikte koronavirüsten kendini izole etti Tayland Kralı 20 cariyesiyle birlikte koronavirüsten kendini izole etti
Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu: 12 gözaltı Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
İstanbul'da kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı İstanbul'da kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı
MHP: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 Nisan'da Türkeş için düzenlenecek etkinlik iptal MHP: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 Nisan'da Türkeş için düzenlenecek etkinlik iptal
Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Bir erteleme daha geldi! Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Bir erteleme daha geldi!
Cerablus'ta PKK'nın bombalı araç saldırısı engellendi Cerablus'ta PKK'nın bombalı araç saldırısı engellendi
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
Bayburt'ta 2 köy karantinaya alındı Bayburt'ta 2 köy karantinaya alındı
Koronavirüsü ikinci kez kapma ihtimali var mı? Koronavirüs hakkında cevabı bilinmeyen 9 soru! Koronavirüsü ikinci kez kapma ihtimali var mı? Koronavirüs hakkında cevabı bilinmeyen 9 soru!
Japon komedyen Şimura Ken, koronovirüs nedeniyle öldü Japon komedyen Şimura Ken, koronovirüs nedeniyle öldü
Mezarlıkta korkutan kadın çığlığı! Polis tabutların kapaklarını açıp kontrol etti Mezarlıkta korkutan kadın çığlığı! Polis tabutların kapaklarını açıp kontrol etti
Bakan Selçuk'tan flaş LGS açıklaması: 7 Haziran 2020 LGS'nin başvurularını otomatik yapacağız Bakan Selçuk'tan flaş LGS açıklaması: 7 Haziran 2020 LGS'nin başvurularını otomatik yapacağız

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Mart 2020 Pazartesi 10:26:39 | Son Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 10:27:35

Koronavirüs salgınında ölü sayısı 34 bin 5'e yükseldi

Son Dakika Haberleri.. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 34 bin 848'e, virüs bulaşan hasta sayısı ise yarım milyonu geçerek, 723 bin 328'e yükselirken; 151 bin 991 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre, son 24 saatte 3 bin 157 kişi yaşamını yitirirken; 58 bin 404 kişide daha koronavirüs tespit edildi.

Koronavirüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. İtalya’da hızla yayılan virüs, Avrupa’nın da salgında merkez üssü haline gelmesine neden oldu. İtalya’da son 24 saatte virüs nedeniyle 756 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kişi sayısı 10 bin 779’a yükselirken; vaka sayısı da 97 bin 689’a çıktı.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 2 BİN 640’A YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bin 640’a ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 38 bin 309’a çıktığını bildirdi.

ABD’DE VAKA SAYISI 143 BİN 25

ABD’de koronavirüs tespit edilen vaka sayısı Çin’i ve İtalya’yı geçti. 143 bin 25 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 509 olarak açıklandı. ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna geldi. Öte yandan ülkedeki vaka sayısı son 24 saatte 18 bin 360 arttı.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Virüsün İtalya’da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa’daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya’da vaka sayısı 62 bin 435’e yükselirken; 541 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Öte yandan, Fransa’da 40 bin 723 kişide virüs tespit edildiği ve 2 bin 611 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya’da vaka sayısı 80 bin 110’a ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 803’ye çıktığı bildirildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 1231’e, vaka sayısının da 19 bin 784’e çıktığı belirtildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER