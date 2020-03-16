Çin’de koronavirüsün etkisiyle hava kirliliği azaldı: On binlerce insanın hayatı kurtuldu

Dr. Marshall Burke, koronavirüsün Çin’de yol açtığı ölüm sayısının 20 katı kadar insan hayatının kurtulmasını sağladığını ileri sürdü. Bunun sebebi ise Çin’in sanayileşmiş şehirlerinde ekonomik faaliyetlerin yavaşlamasından dolayı hava kirliliğinin ciddi oranda azalması ve hava kirliliğinin yol açtığı erken ölüm sayısının düşmesi.

Dr. Burke Çin’de hava kirliliğini gösteren Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) yayımladığı görüntülerden yola çıkarak koronavirüsün “olumlu” taraflarını hesapladı. İki uydu görüntüsünden ilki Çin’de 1-20 Ocak 2020 tarihileri arasındaki hava kirliliğini, ikincisi ise 10-25 Şubat tarihleri arasındaki kirliliği gösteriyor. Görüntüler iki farklı zaman aralığında Çin üzerindeki özellikle azot dioksit (NO2) miktarını ortaya koyuyor.

Dr. Marshall Burke’ün araştırmasına göre ülkenin güneyindeki Şanghay ve Wuhan şehirlerindeki hava kirliliğinin düşmesinin sebebi bu şehirlerin sanayi bölgesi olması ve burada ekonomik faaliyetlerin son dönemde yavaşlaması. Yavaşlayan ekonomik faaliyetler hemen hava kirliliğine yansıdı ve havadaki azot dioksit (NO2) miktarı belirgin şekilde düştü.

HAVA KİRLİLİĞİNİN DÜŞMESİ ERKEN ÖLÜMLERİ ENGELLEDİ

Stanford Üniversitesi’nden akademisyen Burke bu verilerden yola çıkarak hava kirliliğini önceki ay ve diğer yıllarla ayrıntılı şekilde karşılaştırdı. Daha sonra hava kirliliğinin yol açtığı ölüm oranlarını inceledi. Dr. Burke hava kirliliğinin normalde Çin’de ne kadar erken ölüme yol açtığını araştırdı. Tüm bu hesaplamalardan sonra şu sonuca varıldı: Üretim ve araç kullanımı gibi ekonomik faaliyetlerin yavaşlamasından dolayı hava kirliliği düştü. Bu da hava kirliliğinden dolayı erken öleceklerin hayatta kalmasını sağladı. Burke’un tahminlerine göre bu durum Çin’de hayatını kaybedenlerin 20 katı kadar kişinin erken ölümüne engel oldu.

Öte yandan, Dr. Burke Covid-19 virüsünün insan sağlığı için iyi veya faydalı olduğunu iddia etmiyor. Burke, virüs neticesinde ortaya çıkan durumun toplumda yol açtığı etkilere dair bilimsel hesaplamalarla öngörülürde bulunduğuna dikkat çekiyor. Stanford Üniversitesi öğretim görevlisi Covid-19’un etkilerinin çok yönlü olarak araştırılacağını ve ilk ön incelemelerinde bu sonuca vardığını kaydetti.

Dr. Burke koronavirüs sebebiyle dünyada bir çok akademik konferansın ve toplantının iptal olduğunu da hatırlatarak bundan dolayı insanların seyahate çıkmadığını ve bu durumun da iklim değişikliği ve hava kirliliği ile mücadelede olumlu etkiye sahip olduğunu ifade etti. Burke özellikle uçak seyahatlerinin yol açtığı gaz emisyonları dikkate alındığında koronavirüsün çevreye olumlu etkisine işaret etti.

Dr. Marshall Burke blogundaki araştırmasını şöyle bitirdi: “Hayatta kalabilirsek, belki de koronavirüs işlerimizi daha az hava kirliliğine yol açarak yapmamız için yeni yollar bulmamıza yardım edecek”

Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi'nin (CREA) yaptığı araştırmada da koronavirüs sebebiyle kapanan fabrikalar ve azalan sanayi üretimi sonrası Çin'deki karbon emisyon oranı şubat ayında yüzde 25 oranında azaldığı tespit edilmişti.