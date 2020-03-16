  • Bist 100
    91374.6
  • Dolar
    6,3644
  • Euro
    7,1160
  • Altın
    314,1250
İstanbul
4 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Konut satışı şubatta yüzde 4.5, yılda 51,4 artış gösterdi Konut satışı şubatta yüzde 4.5, yılda 51,4 artış gösterdi
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Yoğun kar yağışı uyarısı
Mart kapıdan baktırdı Mart kapıdan baktırdı
Çekirge istilasının ardından bu kez de karınca istilası Çekirge istilasının ardından bu kez de karınca istilası
Çekirge istilası İran'a yönelmişti! O ilimizde görüldü Çekirge istilası İran'a yönelmişti! O ilimizde görüldü
İstilacı çekirge Hakkari'ye geldi İstilacı çekirge Hakkari'ye geldi
Koronavirüs nedeniyle gece eğlence mekanlarının faaliyetleri durdurulacak Koronavirüs nedeniyle gece eğlence mekanlarının faaliyetleri durdurulacak
İran’ı istila eden çekirge sürülerinden bir tanesi Yüksekova’da görüldü İran’ı istila eden çekirge sürülerinden bir tanesi Yüksekova’da görüldü
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Esra Elönü'nün babası umre ziyareti sonrası hayatını kaybetti Esra Elönü'nün babası umre ziyareti sonrası hayatını kaybetti
İDO ile BUDO'da bazı seferlerin iptal edildiği bildirildi İDO ile BUDO'da bazı seferlerin iptal edildiği bildirildi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Koronavirüs sorunu küresel, mücadele ulusaldır Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Koronavirüs sorunu küresel, mücadele ulusaldır
Kara yollarında yeni gelişmeler Kara yollarında yeni gelişmeler
Çin’de koronavirüsün etkisiyle hava kirliliği azaldı: On binlerce insanın hayatı kurtuldu Çin’de koronavirüsün etkisiyle hava kirliliği azaldı: On binlerce insanın hayatı kurtuldu
Korkulan oldu! Koronavirüste kritik eşik geçildi Korkulan oldu! Koronavirüste kritik eşik geçildi
İngiltere'den 'U' dönüşü! İngiltere'de hastane ve süpermaketlere askeri koruma İngiltere'den 'U' dönüşü! İngiltere'de hastane ve süpermaketlere askeri koruma
ABD'de korona aşısı ilke kez insan üstünde test edilecek! ABD'de korona aşısı ilke kez insan üstünde test edilecek!
Son dakika haberi: Dünyayı yakıp geçen salgında şaşırtan gelişme! Yetkili isim duyurdu Son dakika haberi: Dünyayı yakıp geçen salgında şaşırtan gelişme! Yetkili isim duyurdu
Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir
İtalya'dan son dakika haberi: Kullanamayacağımız zamana doğru ilerliyoruz İtalya'dan son dakika haberi: Kullanamayacağımız zamana doğru ilerliyoruz
Almanya'da Kovid-19 nedeniyle vakit namazları cemaatle kılınmayacak Almanya'da Kovid-19 nedeniyle vakit namazları cemaatle kılınmayacak
ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak Suriye açıklaması: Savaş suçluları yargılanacak ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak Suriye açıklaması: Savaş suçluları yargılanacak
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden cuma ve cemaatle namaz çağrısı! Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden cuma ve cemaatle namaz çağrısı!
CDC'den ABD'ye uyarı: 8 hafta boyunca ülkede 50'den fazla kişinin bir araya gelmesi büyük risk! CDC'den ABD'ye uyarı: 8 hafta boyunca ülkede 50'den fazla kişinin bir araya gelmesi büyük risk!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Mart 2020 Pazartesi 09:16:21 | Son Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 10:00:47

Çin’de koronavirüsün etkisiyle hava kirliliği azaldı: On binlerce insanın hayatı kurtuldu

Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) dünyada 6 binden fazla kişinin ölümüne yol açarken Amerikan'ın prestijli okullarından Stanford Üniversitesi'ndan Dr Marshall Burke tarafından, virüsün çevre üzerindeki etkisi konusunda çarpıcı bir araştırma yapıldı.

Dr. Marshall Burke, koronavirüsün Çin’de yol açtığı ölüm sayısının 20 katı kadar insan hayatının kurtulmasını sağladığını ileri sürdü. Bunun sebebi ise Çin’in sanayileşmiş şehirlerinde ekonomik faaliyetlerin yavaşlamasından dolayı hava kirliliğinin ciddi oranda azalması ve hava kirliliğinin yol açtığı erken ölüm sayısının düşmesi.

Dr. Burke Çin’de hava kirliliğini gösteren Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) yayımladığı görüntülerden yola çıkarak koronavirüsün “olumlu” taraflarını hesapladı. İki uydu görüntüsünden ilki Çin’de 1-20 Ocak 2020 tarihileri arasındaki hava kirliliğini, ikincisi ise 10-25 Şubat tarihleri arasındaki kirliliği gösteriyor. Görüntüler iki farklı zaman aralığında Çin üzerindeki özellikle azot dioksit (NO2) miktarını ortaya koyuyor.  

Dr. Marshall Burke’ün araştırmasına göre ülkenin güneyindeki Şanghay ve Wuhan şehirlerindeki hava kirliliğinin düşmesinin sebebi bu şehirlerin sanayi bölgesi olması ve burada ekonomik faaliyetlerin son dönemde yavaşlaması. Yavaşlayan ekonomik faaliyetler hemen hava kirliliğine yansıdı ve havadaki azot dioksit (NO2) miktarı belirgin şekilde düştü. 

HAVA KİRLİLİĞİNİN DÜŞMESİ ERKEN ÖLÜMLERİ ENGELLEDİ

Stanford Üniversitesi’nden akademisyen Burke bu verilerden yola çıkarak hava kirliliğini önceki ay ve diğer yıllarla ayrıntılı şekilde karşılaştırdı. Daha sonra hava kirliliğinin yol açtığı ölüm oranlarını inceledi. Dr. Burke hava kirliliğinin normalde Çin’de ne kadar erken ölüme yol açtığını araştırdı. Tüm bu hesaplamalardan sonra şu sonuca varıldı: Üretim ve araç kullanımı gibi ekonomik faaliyetlerin yavaşlamasından dolayı hava kirliliği düştü. Bu da hava kirliliğinden dolayı erken öleceklerin hayatta kalmasını sağladı. Burke’un tahminlerine göre bu durum Çin’de hayatını kaybedenlerin 20 katı kadar kişinin erken ölümüne engel oldu. 

Öte yandan, Dr. Burke Covid-19 virüsünün insan sağlığı için iyi veya faydalı olduğunu iddia etmiyor. Burke, virüs neticesinde ortaya çıkan durumun toplumda yol açtığı etkilere dair bilimsel hesaplamalarla öngörülürde bulunduğuna dikkat çekiyor. Stanford Üniversitesi öğretim görevlisi Covid-19’un etkilerinin çok yönlü olarak araştırılacağını ve ilk ön incelemelerinde bu sonuca vardığını kaydetti. 

Dr. Burke koronavirüs sebebiyle dünyada bir çok akademik konferansın ve toplantının iptal olduğunu da hatırlatarak bundan dolayı insanların seyahate çıkmadığını ve bu durumun da iklim değişikliği ve hava kirliliği ile mücadelede olumlu etkiye sahip olduğunu ifade etti. Burke özellikle uçak seyahatlerinin yol açtığı gaz emisyonları dikkate alındığında koronavirüsün çevreye olumlu etkisine işaret etti.

Dr. Marshall Burke blogundaki araştırmasını şöyle bitirdi: “Hayatta kalabilirsek, belki de koronavirüs işlerimizi daha az hava kirliliğine yol açarak yapmamız için yeni yollar bulmamıza yardım edecek”

Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi'nin (CREA) yaptığı araştırmada da koronavirüs sebebiyle kapanan fabrikalar ve azalan sanayi üretimi sonrası Çin'deki karbon emisyon oranı şubat ayında yüzde 25 oranında azaldığı tespit edilmişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER