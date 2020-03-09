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09 Mart 2020 Pazartesi 22:23:01 | Son Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 22:24:09

Koronavirüs önlemleri ve vakaları artıyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs dünyada yayılmaya devam ederken, virüsün görüldüğü ülkelerde alınan tedbirler de artıyor.

Bangladeş'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışından gelen yolcuların, havalimanında tabi tutulacakları kontrolde hastalık belirtisi göstermeleri halinde iki hafta karantinada kalacakları bildirildi.

Dhaka Tribune'ün haberine göre, Bangladeşli yetkililer, Kovid-19'un yayılmasını engellemek amacıyla Çin, İtalya, Güney Kore, Singapur, İran ve Tayland'dan dönen vatandaşlarına, 14 gün boyunca kendilerini karantinaya almaları çağrısında bulundu.

Başkent Dakka'daki Hazrat Shahjalal Uluslararası Havalimanı'nda görevli sağlık memuru Mohammad Shahriar Sazzad, havalimanında yapılacak sağlık taramasında ateşi 37,7 derece ve üzeri çıkanların, Kuwait Maitree Hastanesi'nde karantinaya alınacaklarını ifade etti.

Epidemiyoloji Hastalık Kontrol ve Araştırma Enstitüsü (IEDRC) yetkililerinden Dr. Meerjady Sabrina Flora da AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkeye giriş yapan tüm yolcuların, geldiği ülkeye bakılmaksızın sağlık taramasından geçirileceğini bildirdi.

Virüs bulaşanların hastanede gözetim altında tutulduğunu belirten Flora, her yolcunun iki hafta boyunca kendi kendini karantinaya almasının tavsiye edildiğini sözlerine ekledi.

IEDRC'ye göre, 21 Ocak'tan bu yana ülkeye hava, kara ve deniz yoluyla giriş yapan 511 bin 660 yolcu sağlık taramasından geçirildi ve hiçbirinde Kovid-19'a rastlanmadı.

IEDRC, dün 3 Bangladeş vatandaşında Kovid-19 virüsüne rastlandığını belirtmişti.

ABD'DE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLEN BİR RAHİP 500 KİŞİ İLE TOKALAŞMIŞ

ABD'nin başkenti Washington'da Kovid-19 tespit edilen bir rahibin, en son vaazında 500'den fazla kişi ile el sıkıştığı belirtildi.

Başkentteki ilk teyitli Kovid-19 hastası olan rahip Timothy Cole'un, Washington'a bağlı George Town bölgesinde bulunan Reverend Timothy Cole of Christ Church kilisesinde görev yaptığı kaydedildi.

Cumartesi gecesi hastalığa ilişkin belirtiler göstermesi üzerine hastaneye giden ve yapılan testler sonucu Kovid-19 tespit edilen Cole'un, o zaman kadar kilisede üç ayin düzenlediği ve bu süreçte 500'den fazla kişi ile el sıkıştığı vurgulandı.

Washington Valisi Muriel Bowser, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 24 Şubat ile 3 Mart arasında söz konusu kiliseye giden herkese kendilerini karantinaya almaları çağrısında bulundu.

Timothy Cole of Christ Church kilisesi ise Rahip Cole'un sonuçlarının pozitif çıkmasından itibaren tüm hizmetlerin, toplantıların ve diğer etkinliklerin bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığını duyurdu.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 7'ye yükseldi.  Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'a ilişkin vaka sayısı 7'ye yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, gazetecilere yaptığı açıklamada, virüs tespit edilen 4 vatandaşın İtalya'dan dönen yolcular arasında olduğunu kaydetti.

Bakan Mkhize, "Virüs tespit edilen 4 vatandaş ile karantinaya alınan kişi sayısı 7'ye yükseldi." dedi.

Virüs tespit edilenler arasında 38 ile 45 yaşında iki kişinin yanı sıra bir de evli çift bulunuyor.

Güney Afrika'da ilk Kovid-19 vakası İtalya'dan ülkeye seyahat eden bir kişide tespit edilmişti.

Afrika kıtasında Cezayir, Senegal, Mısır, Fas, Nijerya, Tunus, Güney Afrika Cumhuriyeti, Kamerun, Togo ve Fas'ta Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 94'e ulaştı.

AA

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