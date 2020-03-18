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18 Mart 2020 Çarşamba 08:14:07 | Son Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 08:15:39

Koronavirüs nedeniyle 7 ülkeden Libya'da ateşkes çağrısı!

ABD'nin Libya Büyükelçiliği, 7 devletin elçiliklerinin yanı sıra, Libya'daki AB Delegasyonu ve Tunus hükümetinin Libya'daki taraflara, yayılan koronavirüs nedeniyle ateşkes yapmaları çağrısında bulunduğunu belirtti.

ABD'nin Libya Büyükelçiliği, çeşitli ülkelerden yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Libya'da çatışan taraflara ateşkes çağrısı yapıldığını açıkladı.

Elçilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Cezayir, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İngiltere ve ABD büyükelçilikleri, AB delegasyonu ve Tunus hükümeti ile birlikte, yerel yetkililerin Covid-19'un neden olduğu benzeri görülmemiş halk sağlığı sorununa müdahale edebilmelerine imkan vermesi amacıyla Libya’daki çatışmanın taraflarına derhal ateşkes ilan etmeleri, ayrıca, askeri teçhizat ve askeri personelin Libya topraklarına devam eden sevkiyatının sona erdirilmesi çağrısında bulunuyor.” 

Libya'da koronavirüs enfeksiyonu vakasına henüz rastlanmadı. 

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