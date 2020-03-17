Koronavirüs krizi Mayıs sonuna kadar devam edebilir

RTL televizyonuna açıklamada bulunan Altmaier, "Nisan ve Mayıs aylarının tamamının (salgının sonuçlarıyla) baş etmekle geçeceğini düşünüyorum" dedi ve bu süre boyunca "önemli sayıda enfeksiyon" ile karşılaşacaklarını ifade etti.

Bakan, "İnsanlara sekiz günde bitecek bir şeymiş gibi varsayımda bulunmamalarını salık veririm" dedi.

AA