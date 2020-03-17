17 Mart 2020 Salı 17:59:50 | Son Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 18:01:10
Koronavirüs krizi Mayıs sonuna kadar devam edebilir
Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, koronavirüs krizinin Mayıs sonuna kadar devam edeceğinin öngördüğünü belirtti.
RTL televizyonuna açıklamada bulunan Altmaier, "Nisan ve Mayıs aylarının tamamının (salgının sonuçlarıyla) baş etmekle geçeceğini düşünüyorum" dedi ve bu süre boyunca "önemli sayıda enfeksiyon" ile karşılaşacaklarını ifade etti.
Bakan, "İnsanlara sekiz günde bitecek bir şeymiş gibi varsayımda bulunmamalarını salık veririm" dedi.
AA