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27 Mart 2020 Cuma 00:18:39 | Son Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 00:46:18

Koronavirüs krizi Donald Trump için felakete yol açacak mı?

Amerika Birleşik Devletleri’nde bilanço giderek ağırlaşıyor. Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı bini aştı, vaka sayısı 70 bine dayandı. Dünya Sağlık Örgütü’nün "salgının yeni merkez üssünün ABD olabileceği" uyarısı endişeleri daha da artırdı. Öte yandan ülkede ABD Başkanı Trump’ın salgınla olan mücadele yöntemleri de eleştirilerin odağında.

Trump, ABD'yi durgunluğa sürükleyen salgını ele almakta yavaştı, ancak yeniden seçim umutlarına yardım etmek için ekonomik bir geri tepme zamanında gelebilir. Zaman geçtikçe ve Trump ekonomik yeniden başlatma için ajitasyona devam ettikçe, suçu Amerika'yı geri tutmak için suçu tıbbi uzmanlara ve eyalet valilerine kaydırmaya çalışabilir. Şüphesiz Fox News tarafından güçlendirilen mesaj şöyle olacak: Bak, denedim, ama ellerim bağlıydı.

Donald Trump’ın seçildiği gün, iktisatçılar felaket öngördü. ABD'de Koronavirüs pandemisi tarafından işlenen ekonomik yıkımın boyutu, geçen hafta 3.3 milyon kişinin işsizlik sigortası için başvurduğu ortaya çıktığı Perşembe günü netleşti. Bu, 1982'de kaydedilen önceki kaydın neredeyse beş katı idi ve bazı tahminlere göre işsiz rakam fırtına geçmeden iki katına çıktı.

Koronavirüs nedeniyle ABD'de aniden politik manzara değişti. Senato ve Meclis'te cumhurbaşkanlığı seçimleri ve yarışlar, şimdiye kadar görülen en büyük daralma ve en kötü işsizlik oranına sahip bir ekonomi ile gerçekleşecek.

Beyaz Saray yarışında bazı kilit sorular var. Trump, milyonlarca işini kaybettiği için haklı veya başka bir şekilde suçlanacak mı? Yoksa seçmenler “savaş zamanı cumhurbaşkanı” iddiasını kucaklayacaklar mı ve bunun değişme zamanı olmadığı sonucuna varacaklar mı? Muhtemel rakibi Joe Biden kendini ulusun ihtiyaç duyduğu ahlaki lider olarak sunmak için bir yetkinlik ve deneyimin sesi olarak kendi güçlü yanlarından yararlanabecek mi?

Trump için bu kişiseldir. Milyarder bir işadamı olarak, tüm siyasi kimliğini düzenlemeleri azaltarak, ticaret anlaşmalarını parçalayarak ve üretim kasabalarını canlandırarak ekonomiyi ödüllendirme yeteneğine dayandırdı.

Trump’ın diğer hayati bekaret işareti olan borsa da çöktü, cumhurbaşkanlığının neredeyse tüm kazanımları yok oldu. Belki de onu gecikmiş bir şekilde virüsün ikna edilememesi her şeyden öte bir şeydi.

Dolayısıyla, cumhurbaşkanının ekonomiyi yeniden harekete geçirmesi için kaşınması şaşırtıcı değil. Paskalya Pazarına son teslim tarihi için yaptığı itiraz etik olarak küstah ve bilimsel olarak cahil ama politik olarak kurnaz olabilir. Bu, kıyamet işsizleri vurdukça, kendisini düzeltmek için zaten çalışıyor olarak sunabileceği anlamına geliyordu.

Kovid-19 salgınının yeni merkez üssü ABD olabilir. Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris’in bu uyarısı Amerikalıları endişelendiriyor.

Vaka sayısının 70 bine dayandığı Amerika’da, Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin barajını geçti.

ABD’nin Başkenti Washington’da salgınla mücadele kapsamında, eczane, banka ve temel ihtiyaçlar malzemelerinin satıldığı iş yerleri hariç tüm iş yerleri, 24 Nisan’a kadar kapalı olacağı açıklandı.

Salgının ülkedeki merkez üssü ABD'nin en büyük metropolü New York oldu. Newyork’ta 17 bin 856 vaka görüldü, 199 kişi hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Trump'ın son günlerdeki, "12 Nisan'daki Paskalya'ya kadar ülkenin eski haline gelmesini ve insanların işine dönmesini istiyoruz" açıklaması da eleştiri oklarının hedefi oldu.

Trump, salgına karşı yeterli önlem almamak ve test kitlerinin son 8 güne kadar pahalı ve yetersiz olması nedeniyle eleştiriliyor. Virüsle mücadele yöntemleri tartışılan Trump’ın  Avrupa’ya yönelik yaptığı açıklamada, “bizden en fazla faydalananlar müttefiklerimizdir” ifadesi dikkat çekti.

Ülkede şu anda California, New York, New Jersey, Massachusetts dahil toplam 17 eyalette "evinizde kalın" talimatı uygulanıyor.

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