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19 Mart 2020 Perşembe 09:06:09 | Son Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 09:11:28

Koronavirüs durdurulamıyor... Bir ülkeye daha sıçradı

Ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentinde kontrol altına alınan koronavirüs (Kovid-19) dünyayı etkilemeye devam ediyor. Ölü sayısı 9 bine vaka sayısı ise 220 bine dayandı. İşte salgında bugün yaşanan gelişmeler...

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle can kaybı 9 bine dayandı.

Dünya genelinde 8 bin 869 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı da 219 bin 345'e çıktı. Hastalığa yakalanan ve iyileşenlerin sayısı ise 85 bin 745...

Koronavirüste gün içinde yaşanacak tüm gelişmeleri bu haberimizden takip edebilirsiniz;

İLK VAKA

- Güney Pasifik ülkesi Fiji'de ilk kez virüs vakasının görüldüğü açıklandı. Öte yandan Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre, Güney Pasifik Okyanusu'ndaki adalar topluluğu Fransız Polinezyası'nın en büyük adası Tahiti’de 6, Yeni Kaledonya'da ise 2 kişinin Kovid-19 nedeniyle hastalandığı bildirildi.

ALMANYA'DA CAN KAYBI 26'YA YÜKSELDİ

- Almanya'da her geçen gün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları katlanırken, yoğun bakım ünitelerindeki sağlık personeli sayısının yetersiz olması en büyük sorunların başında geliyor. Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 9 bin 919'a çıkarken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 26 oldu.

FRANSA'DA 24 SAATTE 89 KİŞİ ÖLDÜ

- Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, vaka sayısının her gün ikiye katlandığını söyledi. Virüs tespit edilen kişi sayısının 9 bin 134'e yükseldiğini ifade eden Salomon, bu kişilerden 931'inin yoğun bakımda olduğunu kaydetti. Salomon, salgın nedeniyle son 24 saatte 89 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 264'e yükseldiğini belirtti.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 2 BİN 978 OLDU

- İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 475 kişi artarak 2 bin 978'e yükseldi. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma'da düzenlediği basın toplantısında, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 28 bin 710’a ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 35 bin 713 olduğunu bildirdi.

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