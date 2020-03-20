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20 Mart 2020 Cuma 10:05:14 | Son Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 10:17:44

Koronavirüs aşısında flaş gelişme! 3 dev şirket açıkladı

Roche, Sanofi Pasteur ve Johnson & Johnson'ın da bulunduğu ilaç şirketleri koronavirüs pandemisine karşı tedavi - aşı çalışmalarında iş birliğine gitme kararı aldı. Alınan karara göre tüm kaynaklar ve test verileri hükümetler ve şirketler arasında paylaşıma açılacak.

Dünyanın en büyük ilaç şirketleri, dünyayı etkisi altına alan Corona virüs pandemisine karşı tedavi ve aşı bulmak için birlikte çalışacaklarını açıkladılar.

Roche, Sanofi Pasteur ve Johnson & Johnson gibi şirketlerden yöneticiler, test kapasitesini artırmaya ve tedavileri geliştirmeye yardımcı olmak için kaynakları ve klinik araştırma verilerini hükümetlerle ve birbirleriyle paylaşacaklarını söylediler. Uluslararası İlaç Üreticileri ve Dernekleri Federasyonu'nun tüm üyeleri bu taahhüdü imzaladı.

DAHA KOORDİNELİ ÇALIŞMA

Avrupa İlaç Ajansı, bu hafta başlarında tedavi çalışmalarıyla ilgili uyarıda bulunmuş, 'daha koordineli bir yaklaşım' çağrısının altını çizmişti. Öte yandan  Roche CEO'su Severin Schwan, şirketin test kitleri üretimini artırdığını ancak “talebin arzdan çok daha fazla olduğunu” söyledi.

Schwan, "Her ay milyonlarca test mevcut olmasına rağmen, sadece yüksek riskli veya semptomları olanlar test edilmelidir. “Geniş taban” için test henüz mümkün değildir" açıklamasında bulundu. 

Schwan ayrıca, "Test kapasitesinde hızlı bir artışın ana bloğu maliyet değil, numuneleri işlemek için gereken altyapı ve insanlar olduğunu" sözlerine ekledi. 

YENİ EK ÇALIŞMALAR

Mevcut testlere ek olarak, şirketler daha önce birisinin koronavirüs olup olmadığını belirleyebilecek testi geliştirmek için yarışıyor. Bu, bilim insanlarının hastalığın nasıl yayıldığını ve enfeksiyon ölçeğini daha iyi anlamalarını sağlayacağını düşünülüyor.

Ayrıca düşülen bu sistem, enfeksiyon oranlarını azaltmanın en iyi yollarının belirlenmesine yardımcı olacağı düşünülürken, okulların kapatılması gibi acil durumların ise ne zaman normale döneceğine dair önemli bir rehberlik sağlayabilir. 

18 AYLIK SÜRE

Bir aşı veya tedavi sonunda geliştirildiğinde, Uluslararası İlaç Üreticileri ve Dernekleri Federasyonu üyeleri, üretimin mümkün olan en kısa sürede artırılmasına izin verme kapasitesini paylaşma sözü verdiler. Araştırmacılar bir aşının 18 ay içinde hazır olabileceğini umuyorlar. 

Yeni ve mevcut ilaçları test etmek için 80'den fazla klinik çalışma devam ediyor. Sanofi Genel Başkan Yardımcısı David Loew, endüstrinin hükümetler ve düzenleyicilerle, özellikle tedariki sınırlıysa, nasıl adil bir şekilde dağıtılacağı konusunda irtibat kurması gerekeceğini söyledi. 

Eli Lilly and Company CEO'su David Ricks, "Herhangi bir kararın ulusal sınırları aşması gerekir: bu ulusal bir kriz değil, insani bir kriz” dedi. Ricks aynı zamanda endüstrinin krizin üstesinden gelmek için finansal kaynakları olduğunu söyledi.

(Financial Times)

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