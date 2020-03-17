Yoğun bakımdan herkesi uyardı: Korku filmi gibi duruyor, ama maalesef gerçek

Koronavirüs salgının etkilerinin ciddi şekilde görüldüğü İtalya'da virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1809'u bulduğu açıklanmıştı. Diğer yandan, yetkililer yoğun bakım servislerinin kapasitelerinin üst limite ulaştığına dair açıklamalarda yapmıştı.

İtalyan haber sitesi Corriere Della Sera'da yoğun bakım servisindeki 40 yaşındaki Gianni Zampino'nun çektiği video paylaşıldı.

"FİLM GİBİ DURUYOR AMA GERÇEK"

Koronavirüs sebebiyle yoğun bakımda olduğunu belirten Zampino virüsün ciddiyetine dikkat çekerek, "Bu sıradan bir grip değil, nefes alamıyorum. Bilmediğimiz bir hastalık. Tanıdığım en cesur insanı, babamı öldürdü. Lütfen evde kalın, lütfen. Bu bir oyun değil. Korku filmi gibi duruyor, ama maalesef gerçek" ifadelerini kullandı.

Video, "Koronavirüs hayatımı mahvetti ve babamı öldürdü. Lütfen evde kalın, bu bir oyun değil" başlığıyla paylaşıldı.

İtalya'da açıklanan son bilgilere göre, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2158'e yükselirken, enfekte kişi sayısının 27 bin 980'e ulaştığı belirtildi.