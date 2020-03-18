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18 Mart 2020 Çarşamba 09:01:37 | Son Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 09:16:25

Korkutan açıklama: Corona virüs taşıyıcılarının yüzde 86'sı tespit edilmeden toplumda dolaşıyor

ABD’de yapılan bir çalışmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyıcılarının yaklaşık yüzde 86'sının fark edilmeden toplumda dolaştığı ve "gizli" olarak adlandırılan bu vakaların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını körüklediği belirtildi. Çin'de seyahat kısıtlamaları uygulanmadan önce her 7 vakadan 6'sının fark edilmeden virüsün yayılmasını tetiklediğine dikkati çekildi.

Science Dergisi'nde yayımlanan bir araştırmada, Çin'de seyahat kısıtlamaları uygulanmadan önce her 7 vakadan 6'sının fark edilmeden virüsün yayılmasını tetiklediğine dikkati çekildi.

Bilgisayar modellemesi kullanarak, Çin'in Wuhan bölgesinden başlayarak dünyaya yayılan salgının izlerini takip eden araştırmacılar, az belirti gösteren veya hiç göstermeyen "gizli virüs" taşıyıcılarının, hastalığı şu ana kadar teyit edilen vakaların üçte ikisine bulaştırdıklarını tesbit ettiklerini kaydetti.

Araştırmada, "Yeni tip koronavirüsü taşıyan insanların yüzde 86'sının tespit edilmeden toplumda dolaştığı" vurgulandı.

"GİZLİ TAŞIYICILARIN ÇOĞU HAFİF VEYA HİÇ BELİRTİ GÖSTERMİYOR"

Raporun yardımcı yazarlarından Columbia Üniversitesinden Jeffrey Shaman, "Salgının yayılmasını sağlayan bu kayda girmeyen enfeksiyon vakalarıdır. Bu gizli taşıyıcıların çoğu hafif veya hiç belirti göstermiyor. İnsanlar üşüttüklerini sanıyor." ifadelerini kullandı.

Shaman, raporda ortaya çıkan sonucun, salgının patlak verdiği bölgelerde sosyal kısıtlamaların önemini gösterdiğini belirterek, "Bu gerçek (gizli taşıyıcılar), salgının önlenmesi için de ortaya büyük zorluklar koymaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

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