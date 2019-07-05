Korkunç rakam: Ölü sayısı 1000'e yaklaştı

Ülkenin doğu bölgesinde konuşlanan General Halife Hafter'in 4 Nisan'da başkent Trablus'a yönelik saldırı emriyle ülkedeki şiddet sürekli olarak tırmanıyor. Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere yapılan çatışmaların durması çağrıları ise karşılık bulmuyor.

Libya'nın doğu bölgesinde konuşlanan General Halife Hafter'in 4 Nisan'da başkent Trablus'a yönelik saldırı emriyle ülkedeki şiddet eylemleri sürekli olarak artıyor. Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere yapılan çatışmaların durması çağrıları ise hiçbir işe yaramıyor.

ÖLÜ SAYISI 1000'E YAKLAŞTI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), General Hafter öncülüğündeki güçlerin, Libya'nın başkenti Trablus'a başlattığı saldırılar sonucunda bugüne kadar ölen kişi sayısının 1000'e yaklaştığını duyurdu.

DSÖ ayrıca, geçtiğimiz günlerde Hafter'e bağlı savaş uçaklarının bombaladığı göçmen kampında ölü sayısının da 53'e yükseldiğini bildirdi.

KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Geçtiğimiz günlerde bir göçmen kampının Hafter'e bağlı savaş uçakları tarafından bombaladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.