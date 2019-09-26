Korku filmi gibi olay
ABD’li Barnett çiftinin evlat edindiği 9 yaşındaki kız çocuğunun, aslında 22 yaşında olduğu ortaya çıktı. Kristine Barnett, kızın onu öldürmeye çalışan bir sosyopat olduğunu iddia etti.
KEMİK TESTİYLE ANLAŞILDI
Florida eyaletinde yaşayan Kristine ve Michael Barnett çiftine, evlat edindikleri 9 yaşındaki kız çocuğunu terk ettikleri için dava açıldı. Ancak ağır ihmalle suçlanan çiftin ifadeleri korku filmi gibi bir olayı ortaya çıkardı. 3 çocuk sahibi Barnett çifti, 2010 yılında, Ukraynalı Natalia Grace’i evlatlık edindi.
Ancak bir süre sonra Natalia’nın garip ve korkutucu hareketlerinden şüphelenen çift, kızı doktora götürdü. Yapılan kemik testi sonucunda, kızın 22 yaşında olduğu tespit edildi. Anne Barnett, Natalia’nin kendisini öldürmek isteyen bir sosyopat olduğunu belirterek, “Bir keresinde beni elektrikli bir çite itti” dedi.
Anne Kristine, oğlunun eğitimi için Kanada'ya gittiklerini, Natalia'nın yetişkin biri olduğu defalarca kanıtlanmasına rağmen hala ihmalle suçlandıklarını söyleyerek isyan etti.
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