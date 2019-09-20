Korkmayan ödülü kapacak
ABD’li bir şirket, ünlü korku yazarı Stephen King’in sinemaya uyarlanan 13 eserini korkmadan izleyebilene 1300 dolar ödül verecek.
TEPKİLERİ KAYDEDİLECEK
Televizyon içerikleri satıcısı USDish, katılımcıların ‘korkmadan korku filmi izlemelerini gerektiren’ bir yarışma başlattığını duyurdu. Korku ve gerilim türünde kitaplar yazan Stephen King’in sinemaya uyarlanan en korkunç 13 eserini 31 Ekim’e kadar ‘hiç korkmadan’ izlemeye çalışacak. Katılımcılar, filmleri izlerken kendilerine daha önce verilecek cihaz yardımıyla irkilme ve kalp atışı gibi tepkilerini kaydedecek. Ardından verileri jüriye gönderecek.
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