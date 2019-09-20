Korkmayan ödülü kapacak

TEPKİLERİ KAYDEDİLECEK

Televizyon içerikleri satıcısı USDish, katılımcıların ‘korkmadan korku filmi izlemelerini gerektiren’ bir yarışma başlattığını duyurdu. Korku ve gerilim türünde kitaplar yazan Stephen King’in sinemaya uyarlanan en korkunç 13 eserini 31 Ekim’e kadar ‘hiç korkmadan’ izlemeye çalışacak. Katılımcılar, filmleri izlerken kendilerine daha önce verilecek cihaz yardımıyla irkilme ve kalp atışı gibi tepkilerini kaydedecek. Ardından verileri jüriye gönderecek.