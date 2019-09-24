24 Eylül 2019 Salı 16:25:00 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 16:45:25
Guterres: Körfez'de endişe verici silahlı bir çatışma olasılığı ile karşı karşıyayız'
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ''Körfez'de sonuçlarını kaldıramayacağımız endişe verici silahlı bir çatışma olasılığı ile karşı karşıyayız'' dedi.
BM Genel Sekreteri Guterres: ''(ABD-Çin ticaret savaşı) Büyük bir kırılmadan korkuyorum, dünya ikiye bölünüyor, dünyanın en büyük iki ekonomisi kendi para birimleri, ticari ve finansal kuralları, kendi internetleri, yapay zekaları ve sıfır kazanımlı jeopolitik ve askeri stratejileriyle birbirleriyle rekabet eden iki ayrı dünya yaratıyor.''
AA
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- Guterres: Körfez'de endişe verici silahlı bir çatışma olasılığı ile karşı karşıyayız'
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