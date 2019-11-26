"Körfez Krizi'nde" flaş gelişme! Uçaklar Katar'a indi, resmi törenle karşılandılar

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Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emlikleri ve Bahreyn milli takımları, 2017'de başlayan Körfez Krizi sonrası ilk defa doğrudan uçuşla Doha'ya indi.

Katar'ın ev sahipliğini yaptığı Körfez Uluslarası Kupası maçlarına katılmak için Doha'ya gelen Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn milli takımları Doha'da Katarlı yetkililer tarafından resmi törenle karşılandı.

2017 yılında başlayan Körfez Krizi sonrası ilk defa doğrudan uçuşla resmi heyetlerin Katar'a gittiği belirtilirken, bu hamle, "Körfez ülkeleri arasında devam eden krizde de sona gelindi" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, Katar'ı, "terör destekçisi" olmakla suçlayarak ambargo uygulamaya başlamış ve hava sahalarını kapatmıştı.

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid Carullah ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "BAE, Suudi Arabistan ve Bahreyn milli takımlarının Doha'ya gitmesi, dostlar arasındaki krizin sona ereceği yönünde bir işarettir." ifadelerine yer vermişti.