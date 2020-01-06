Körfez İşbirliği Konseyi'nden ABD ve İran'a sükunet çağrısı
Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Süleymani'nin hayatını kaybettiği ABD saldırısı sonrası sükunet çağrısında bulundu.
Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Abdullatif ez-Zeyyani, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin hayatını kaybettiği ABD saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
"KİK ülkeleri Irak'ta yaşanan son olay ve gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ediyor ve tarafları sükunete davet ediyor." ifadesini kullanan Zeyyani, bölge halkının güvenliği ve istikrarı üzerinde olumsuz yansımaları olacak krizlerden kaçınılması ve bunların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulundu.
(AA)
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