'Körfez’e gelirseniz vururuz'

Musevi, Basra Körfezi'nde kurulması planlanan koalisyonun var olan gerginliği artıracağını söyleyerek, “Kudüs’ü işgal altında tutan İsrail rejiminin Körfez’de varlık göstermesi, İran için açık bir tehdit anlamına gelecektir. Bu tehdit karşısında İran kendisini savunacak ve karşılık verme hakkını saklı tutacaktır” dedi. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Basra Körfezi'ndeki deniz ulaşımının, İran tehditlerine karşı korunmasını öngören ABD planının bir parçası olduğunu söylemişti.