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07 Ekim 2019 Pazartesi 15:36:07 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 15:51:05

Konya'daki düğünlerde 7 silah ele geçirildi

Konya'da düğünlerde silah atılması olaylarına yönelik denetim yapan polis ekipleri, 7 silah ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğünlerde silah atılması olaylarına yönelik ilçe merkezinde gerçekleştirilen düğünlerde uygulama yaptı.

Uygulamalarda 5 düğünde 7 silah ele geçirildi.

Ele geçirilen silahlara el konulurken, sahipleri hakkında işlem yapıldı.

AA

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