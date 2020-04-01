Kongo Halk Cumhuriyeti’nde Kovid-19’dan ilk ölüm gerçekleşti
Kongo Halk Cumhuriyeti’nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümlerin gerçekleştiği bildirildi.
Kongo Halk Cumhuriyeti’nde Kovid-19 nedeniyle ilk ölümlerin gerçekleştiği bildirildi.
Sağlık Bakanı Jacqueline Lydia Mikolo, petrol kenti Point-Noire’da iki kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Ülkede şu ana kadar 22 vakanın görüldüğünü belirten Mikolo, Kovid-19’un yayılmasına yönelik alınan önlemler çerçevesinde bu geceden itibaren ülke genelinde 30 günlük kısmi sokağa çıkma yasağını uygulamaya başladıklarını kaydetti.
Kongo Halk Cumhuriyeti'nde ilk vaka 14 Mart'ta görülmüştü.
(AA)
- Hollanda'da koronavirüs tedavisi gören 101 yaşındaki kadın iyileşti
- Almanya'da skandal olay! Türk aileye "Umarım virüs ailenize yayılır" yazılı mektup
- ABD'de flaş iddia! Tıbbi ekipman eksikliğini dile getiren sağlık çalışanlarına "kovulma" tehdidi
- New York'ta Kovid-19 ölümleri 1000'i geçti
- İsrail'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 20’ye yükseldi