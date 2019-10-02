Komşuluk öldü

İSKELETE DÖNÜŞMÜŞ

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde benzerine az rastlanır bir olay yaşandı. Senden kentindeki 7 katlı bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiyeci sevk edilirken, ekipler binayı tahliye etmek istedi. Heinz H'nin ikinci kattaki dairesinin kapısının açılmaması üzerine kapıyı kıran görevliler, içeride yaşlı adamın iskelete dönüşmüş cansız bedenini buldu.

FATURALAR OTOMATİK ÖDENMİŞ

Yapılan incelemeler sonucu Heinz Z’nin 8 yıl önce hayatını kaybettiği belirlendi. Köpeğinin de açlıktan öldüğü tespit edildi. Adamın faturalarının, bankaya verdiği otomatik talimat sayesinde düzenli ödendiği, böylece kimsenin bir şey fark etmediği tahmin ediliyor. Z’nin ölümü Alman basınında yer alırken, haberlerde komşuluk ilişkilerinin geldiği noktaya dikkat çekildi.