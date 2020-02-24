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24 Şubat 2020 Pazartesi 10:56:50 | Son Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 12:24:14

Koronavirüs bilançosu artıyor! Tehlike Afganistan'a da sıçradı

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 47 oldu. Salgın Kuveyt ve Bahreyn'e de yayıldı. Afganistan Sağlık Bakanlığı da, ülkede ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü açıkladı. İtalya'da ölü sayısı dörde yükselirken, Güney Kore'deki salgın büyüyor. İşte korona virüsü salgınında son gelişmeler...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılmaya başlayan koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı giderek artıyor. En son İran'da da görülen virüs iki Arap ülkesi Bahreyn ve Kuveyt'te de görüldü.

Virüs dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 594'e ulaşırken, vaka sayısı 80 binlere dayandı. Virüsün görüldüğü ve hızla yayıldığı son ülke ise İran...Türkiye, İran'da vakaların ve ölümlerin artmasının ardından bu ülke ile olan tüm sınır kapılarını kapattı.

Nemeki'nin sunduğu raporda, koronavirüs nedeniyle hayatını  kaybedenlerin sayısının 12'ye, virüsün bulaştığı kişi sayısının da 47'ye çıktığı  belirtildi.
Öte yandan Afganistan'da en az 10 kişinin koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındığı bildirildi.
 
İTALYA'DA 4 KİŞİ ÖLDÜ
 
İtalya’da koronavirüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti

İki Arap ülkesinde de görüldü

Gelen iki yeni son dakika haberine göre; Bahreyn'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü ülkenin resmi haber ajansı BNA tarafından duyururken, Kuveyt resmi haber ajansı (KUNA) da, İran'ın Meşhed kentini ziyaret eden ve ülkeye dönen 3 kişide virüse rastlanıldığını açıkladı.

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, vakanın İran'dan gelmiş olabileceği üzerinden duruyor.Kuveyt Sağlık Bakanlığı ise, virüse yakalanan birinin Suudi Arabistan, diğerinin Kuveyt vatandaşı olduğunu belirtti. Üçüncü kişinin ise uyruğu hakkında şu anlık bir bilgi bulunmadığını kaydetti.Kuveyt Limanlar Kurumu ise, ikinci bir emre kadar, İran'dan gelen gemilerin ülkeye girişini engelledi.

VİRÜSLER İRAN KAYNAKLI

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, virüse yakalanan kişinin İran'dan döndüğünü açıkladı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı ise, virüse yakalanan üç kişiden birinin Suudi Arabistan, diğerinin Kuveyt vatandaşı olduğunu belirtti. Üçüncü kişinin ise uyruğu hakkında şu anlık bir bilgi bulunmadığını kaydetti.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, enfekte olan Suudi vatandaşın tamamen iyileşene kadar Kuveyt'te kalacağını duyurdu.

Afganistan Sağlık Bakanlığı da, ülkede ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü açıkladı. Bakanlık vakanın İran kaynaklı olduğunu belirtti.

SINIR KAPISI KAPATILDI

Irak, Kuveyt yetkililerinin isteği üzerine Safvan sınır kapısını kapattı.

İKİNCİ EMRE KADAR GİRİŞLER ENGELLENDİ

Kuveyt Limanlar Kurumu ise, ikinci bir emre kadar, İran'dan gelen gemilerin ülkeye girişini engelledi.

İRAN VE İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI ARTTI

Öte yandan Tahran yönetiminden yapılan açıklamada, ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye çıktığı duyuruldu. Virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 61 oldu.

İtalya'da da koronavirüs salgınının boyutu büyüyor. Reuters'ın haberine göre, ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

KUZEY KORE DE HAREKETE GEÇTİ

Kuzey Kore'nin de Covid-19'un Güney Kore'de hızla yayılmasının ardından 380 yabancıyı karantina altına aldığı bildirildi. Yonhap ajansının, Kore Merkezi Yayın İstasyonuna dayandırdığı haberine göre, karantina altına alınan yabancıların büyük bölümünü, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da yaşayan diplomatlar oluşturuyor.

Katar Havayolları, İran ve Güney Kore'den gelen ve ölümcül koronavirus belirtileri gösteren yolcuları karantinaya alacağını açıkladı.

Pekin yönetimi, meclisin yıllık toplantısını erteledi. Çin Parlamentosu, yıllık toplantı için uygun tarihi daha sonra belirleyecek. Çin Komunist Partisi, Daimi Komitesi'nin yıllık toplantısı da ertelendi. Öte yandan Çinli yetkililer, salgının başladığı Çin'in Wuhan kentindeki karantina koşullarının esnetilmesi yönündeki kararın asılsız olduğunu açıkladı.

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