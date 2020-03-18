  • Bist 100
    85755.1
  • Dolar
    6,4732
  • Euro
    7,1062
  • Altın
    315,5670
İstanbul
7 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bakan Selçuk'un 'ilk teneffüs' twitine Ordu'dan fındıklı destek Bakan Selçuk'un 'ilk teneffüs' twitine Ordu'dan fındıklı destek
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Vatandaşlarımızın ekmeksiz kalması gibi bir durum söz konusu değil Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Vatandaşlarımızın ekmeksiz kalması gibi bir durum söz konusu değil
Kadıköy ve Üsküdar koronavirüs tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor Kadıköy ve Üsküdar koronavirüs tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor
Komşuda korkutan senaryo! 3,5 milyon kişi ölebilir Komşuda korkutan senaryo! 3,5 milyon kişi ölebilir
Kaza yapan sarhoş Bekir güldürdü: Koronavirüsten mi kaçıyorsun? Kaza yapan sarhoş Bekir güldürdü: Koronavirüsten mi kaçıyorsun?
Sarhoş kaza yapınca: Koronavirüsten mi kaçıyorsun? Sarhoş kaza yapınca: Koronavirüsten mi kaçıyorsun?
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi İspanya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi
Çin'de toplu ulaşım kontrollü olarak başladı Çin'de toplu ulaşım kontrollü olarak başladı
Avrupa'da Kovid-19 vakaları arttıkça tedbirler de sıkılaştırılıyor Avrupa'da Kovid-19 vakaları arttıkça tedbirler de sıkılaştırılıyor
İran'daki 'Çarşamba Suri' kutlamalarında ölü sayısı 3'e yaralı sayısı 1101'e yükseldi İran'daki 'Çarşamba Suri' kutlamalarında ölü sayısı 3'e yaralı sayısı 1101'e yükseldi
İngiltere'de koronavirüsten 54 yaşında bir Türk yaşamını yitirdi İngiltere'de koronavirüsten 54 yaşında bir Türk yaşamını yitirdi
Maskelerle ilgili çok önemli karar! Reçete karşılığında eczanelerden alınabilecek... Maskelerle ilgili çok önemli karar! Reçete karşılığında eczanelerden alınabilecek...
Eczacılara antiseptik hazırlama izni çıktı Eczacılara antiseptik hazırlama izni çıktı
İzmirli tekstil mağazası sahibi, fırsatçılara inat bedava maske dağıtıyor İzmirli tekstil mağazası sahibi, fırsatçılara inat bedava maske dağıtıyor
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Aliyeva'dan çok çarpıcı koronavirüs çağrısı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Aliyeva'dan çok çarpıcı koronavirüs çağrısı
Başkan Erdoğan, Eyüp Sabri Tuncer'in sahibini aradı Başkan Erdoğan, Eyüp Sabri Tuncer'in sahibini aradı
Teslim olan PKK’lıdan itiraf: İstanbul'da bombalı eylem talimatı aldım Teslim olan PKK’lıdan itiraf: İstanbul'da bombalı eylem talimatı aldım
Bakan Selçuk: Evde bakım yardımı raporları mayıs sonuna kadar geçerli Bakan Selçuk: Evde bakım yardımı raporları mayıs sonuna kadar geçerli
Dikkat! Meteoroloji'den 7 il için kar uyarısı Dikkat! Meteoroloji'den 7 il için kar uyarısı
Toyota, Türkiye'de üretime 2 hafta ara veriyor Toyota, Türkiye'de üretime 2 hafta ara veriyor
Tüm imkanlar seferber edildi! Havaist araçlarında dezenfekte sıklığı artırıldı Tüm imkanlar seferber edildi! Havaist araçlarında dezenfekte sıklığı artırıldı
Libya'da başkentin güneyinde çatışmalar yeniden başladı Libya'da başkentin güneyinde çatışmalar yeniden başladı
İngiltere'de 45 yaşındaki şahıs koronavirüsten ölen en genç kişi oldu İngiltere'de 45 yaşındaki şahıs koronavirüsten ölen en genç kişi oldu
Teslim olan PKK'lının deşifre ettiği terörist aranıyor Teslim olan PKK'lının deşifre ettiği terörist aranıyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Mart 2020 Çarşamba 15:42:01 | Son Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 15:45:17

Komşuda korkutan senaryo! 3,5 milyon kişi ölebilir

İran'daki Şerif Teknik Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanlarınca hazırlanan yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) raporunda "karantina uygulanmaması ve insanların virüsle mücadele konusunda yetkililerin açıkladığı talimatları dikkate almaması durumunda virüs nedeniyle 3,5 milyon kişinin hayatını kaybedebileceği" belirtildi.

Ülkenin en saygın eğitim kurumlarından Şerif Teknik Üniversitesi'nde Prof. Dr. Ali Naki Meşayihi başkanlığındaki akademisyenlerden oluşan bilim heyetince hazırlanan rapor, "Tinn" haber sitesinde yayınlandı.

Raporda, Corona Virüsün İran'daki olası etkilerine ilişkin 3 senaryo ileri sürüldü.

Karantina uygulanırsa ölü sayısı 12 bin

İlk ve en iyi senaryo "karantinanın tam anlamıyla uygulanması ve halkın, virüsten korunmak için açıklanan talimatlara harfiyen uyulması halinde" yaşanacakları anlatıyor.

İnsanların yüzde 80 oranında birbirlerinden izole edildiği bu senaryoya göre, salgının zirvede olacağı nisan ayının ilk günleri için vaka sayısı 120 bin, ölü sayısı ise 12 bin civarında öngörülüyor.

Eksik karantinada ölü sayısı 110 bin

Ancak karantina uygulamasının eksik yapılması ve insanların temas seviyesinin yüzde 50'lerde olması durumunu içeren 2'nci senaryoya göre ise salgının zirvede seyredeceği nisan ayı sonları için vaka sayısının 300 bin, ölü sayısının da 110 bin civarında olması bekleniyor.

Karantina uygulanmazsa ölü sayısı 3,5 milyon

En kötüsü olan 3'üncü senaryoda ise karantina uygulanmaması ve insanların virüsten korunmaya yönelik talimatları dikkate almamaları durumunda yaşanacaklar ele alınıyor.

Toplum sağlığının daha kötüye gideceği öngörülen bu senaryoda, virüsün yayılma hızının yüzde 65 seviyelerinde olması bekleniyor.

Bu durumda salgının zirveye çıkma süresinin mayısın son günlerine kadar uzayacağı ve vaka sayısının yaklaşık 4 milyon, ölü sayısının ise 3 milyon 500 bin civarında gerçekleşeceği ifade ediliyor.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 988'e yükseldiğini, vaka sayısının ise 16 bin 169 olduğunu açıklamıştı.

(AA)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER