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11 Mart 2020 Çarşamba 00:04:47 | Son Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 00:06:20
'Komşu' katliama hazırlanıyor
Pazarkule-Kastanies sınır kapısı arasında bulunan tampon’ bölgede, bekleyen mültecilere biber gazı, ses bombası ve plastik mermi ile orantısız güç uygulayan Yunanistan güvenlik güçleri, şimdi de sınır hattına yığdıkları kum barikatların üstüne ağır otomatik silahlar konuşlandırdı.