18 Aralık 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 23:03:37
Komodo Adası'na ayakbastı parası
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ünlü Komodo Ejderi'ne ev sahipliği yapan Endonezya'daki Komodo Adası’nın 2020’de kapatılmasına karar verilmişti.
EJDERLERİN SAYISI ARTACAK
Ejderlerin sayısını artırmak için böyle bir çözüm bulan hükümet, bu kararından vazgeçti. Ancak adaya giriş cep yakacak. Yetkililer, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Komodo’ya girmek isteyen turistlerden, 1000 dolar (yaklaşık 6 bin lira) ücret alacak. Böylelikle pek çok turist artık bu adaya gitmeyi tercih etmeyecek.
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