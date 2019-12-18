Komodo Adası'na ayakbastı parası

EJDERLERİN SAYISI ARTACAK

Ejderlerin sayısını artırmak için böyle bir çözüm bulan hükümet, bu kararından vazgeçti. Ancak adaya giriş cep yakacak. Yetkililer, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Komodo’ya girmek isteyen turistlerden, 1000 dolar (yaklaşık 6 bin lira) ücret alacak. Böylelikle pek çok turist artık bu adaya gitmeyi tercih etmeyecek.