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27 Kasım 2019 Çarşamba 09:23:40 | Son Güncelleme: 27 Kasım 2019 Çarşamba 09:24:29

Kolombiya'daki hükümet karşıtı protestolarda 1 polis ağır yaralandı

Kolombiya'nın Neiva kentinde yol kapatan göstericiler ile polis arasında çıkan çatışmada, maskeli kişilerin attığı el yapımı patlayıcının isabet ettiği bir polis ağır yaralandı.

Kolombiya'daki hükümet karşıtı protestolarda maskeli kişilerin attığı patlayıcının isabet ettiği bir polis ağır yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Hükümetin ücretler ve emeklilikle ilgili planladığı değişiklikler karşısında 21 Kasım'da ilan edilen genel grevle başlayan protesto gösterileri, hükümetin diyalog denemelerine karşın başkent Bogota ve diğer önemli kentlerde devam ediyor.

Kolombiya basınındaki haberlere göre, ülkenin ortasındaki Huila yönetim bölgesinin başkenti Neiva'da Güney Kolombiya Üniversitesi (USCO) öğrencilerinin çoğunlukta olduğu bir grup protestocu, bölgedeki önemli bir caddeyi barikatlarla kapattı.

Yolu trafiğe açmak isteyen polisler, maskeli kişilerin de aralarında bulunduğu protestocuları göz yaşartıcı gazla müdahale ederek dağıttı. Taşla polise karşılık veren göstericilerin attığı el yapımı patlayıcının isabet ettiği polis ağır yaralandı. Olay sonrası 2 kişi gözaltına alındı.

Başkent ve diğer önemli kentlerde de yürüyüş düzenlendi

Başkent Bogota'nın yanı sıra Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena ve Medellin gibi önemli şehirlerde de çoğunluğu üniversite öğrencisi binlerce kişi sokaklara çıktı.

Cumartesi günü Bogota'da yapılan gösterilerde, toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD’dan bir polisin attığı göz yaşartıcı gaz kapsülünün kafasına isabet etmesiyle ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden gösterici Dilan Mauricio Cruz için düzenlenen yürüyüşlerin büyük bölümü olaysız sona erdi.

Bogota'da sabah saatlerinde başlayan gösterilerde öğrenciler, El Dorado Uluslararası Havalimanı'nı kent merkezine bağlayan 26. Cadde'nin yanı sıra birçok önemli yol ve bulvarı trafiğe kapattı.

Ulusal Universite öğrencilerinin 26. Cadde üzerindeki eylemi ESMAD'ın müdahalesiyle arbedeye dönüşürken, kentin diğer bölgelerindeki yürüyüşlerde herhangi bir olay çıkmadı.

Devlet Başkanı Ivan Duque ile grev temsilcilerinin toplantısından uzlaşma sonucu çıkmayan ve yeniden genel grev ilan edilen ülkede bugün büyük gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.

Kolombiya'daki gösteriler

Kolombiya'da 21 Kasım'da ilan edilen genel grevle başlayan ve ülke çapına yayılan hükümet karşıtı gösteriler sırasında 4 kişi ölmüş, 351 gösterici ile 182 polis yaralanmış, yağmalama ve şiddet olayları nedeniyle yaklaşık 170 kişi gözaltına alınmıştı.

Ülke çapında yüz binlerin katıldığı gösteriler nedeniyle 4 bin askerin polise destek olmak için sokağa indiği başkent Bogota ve Cali şehirlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, daha sonra kaldırılmıştı.

Devlet Başkanı Duque, geçen hafta, ülkede baş gösteren şiddet olaylarını kınamış ve halkın her kesiminin katılacağı ulusal diyalog masasının kurulacağını duyurmuştu.

Ülkede genel grev düzenleyen grupların temsilcileri, Duque'nin diyaloğa sendika ve mahkeme başkanlarının da katılmasını istemesi üzerine, hükümet ile kurulan diyalog masasından çekildiklerini açıklamıştı.

(AA)

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