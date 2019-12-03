Kolombiya'da hükümetin diyalog masasına genel grevi örgütleyenler de katılacak

Nüfusu 49 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yapılan barış anlaşmasının tam uygulanmadığı iddiaları ve toplum liderlerine yönelik suikastlerin devam etmesi gibi nedenlerin halkta oluşturduğu hoşnutsuzluğun yanı sıra hükümetin ücretler ve emeklilikle ilgili planladığı değişiklikler karşısında gidilen genel grevler çerçevesindeki gösteriler ve hükümetin diyalog arayışları sürüyor.

Büyük Ulusal Diyalog girişiminin koordinatörlüğünü yürüten Devlet Başkanlığı İdari İşler Müdürü Diago Molano, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni bir genel grev ve protesto dalgasının beklendiği ülkede, hükümet ve grev örgütleyicileri arasında müzakere masası oluşturulduğunu duyurdu.

Molano, genel grev komitesi ile yürütülecek müzakerelerin Büyük Ulusal Diyalog girişiminin bir parçası olacağını vurguladı.

"Kolombiya'nın huzurlu bir Noel geçirmesi için çaba gösterdiklerini" söyleyen Diago Molano, tarafların "birbirine şart dayatmadan ve ultimatom vermeden" ilerlemesinin çözüm yolundaki önemine dikkati çekti.

Genel grev ve gösterilerin bilançosu



Ülkede başkent Bogota ile birçok önemli kentte gerçekleştirilen ve yer yer güvenlik güçleri ile arbedeye dönüşen protestolarda şu ana kadar 4 gösterici hayatını kaybetti, 379'u polis 749 kişi de yaralandı.

Kolombiya'da yarın yeniden genel grev ilan etmesi beklenen sendikalar, özelleştirmelerden vazgeçilmesi, son 2 yılda öğrenciler ve yerlilerle varılan mutabakatlara sadık kalınması, barış anlaşmasının uygulanması, toplum liderleri ve muhtarlara yönelik suikastler karşısında adım atılması, göstericilere yönelik şiddet uygulamakla suçlanan Kolombiya polisi toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD'ın lağvedilmesi, emeklilik ve ücretlerle ilgili yasa tasarısının geri çekilmesi ve vergilerin hafifletilmesi gibi taleplerde bulunuyor.

(AA)