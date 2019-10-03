Kolombiya'da hapse atılan senatör Aida Merlano dişçiden iple sarkarak kaçtı

Oy çaldığı için 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Kolombiyalı eski senatör Aida Merlano, muayene için gittiği dişçide yanında bulunan bir ip yardımıyla camdan atlayarak kaçtı.

Yetkililer ise, 43 yaşınaki eski senatörün yakalanması için çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Muayenesi esnasında yanında bir görevli bulunmasına rağmen Merlano, odanın bir anlık boş kalmasından faydalanarak firar etti.

İp yardımıyla aşağıya inen eski senatör, kendisini bekleyen bir motosikletle olay yerinden uzaklaştı.

Eski senatörün firar anının güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri ise sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.

Görüntülerde ayrıca, Merlano'nun kaçarkenki sakin tavırları dikkat çekiyor.

​Ülkenin kuzeyinde bulunan Barranquilla'dan olan eski senatör, 2018 genel seçimlerinde 'oy satın aldığı gerekçesiyle' 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Merlano aynı zamanda, oy satın alma suçundan ötürü ülkede hapisle cezalandırılan ilk politikacı olma özelliğini taşıyordu.

Kolombiya Adalet Bakanı Margarita Cabello ise, Merlano'nun firarı üzerine Bogota'daki kadın hapishanesi müdürünü görevden aldı.

​Cabello aynı zamanda, ülkenin hapishane sisteminin başında olan William Ruiz'in de istifasını istedi.

Merlano'nun tutulduğu hapishanede çalışan 8 görevlinin de açığa alındığı ve haklarında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Ruiz de, Merlano'nun yakalanmasını sağlayacak bilgiyi verene 50 milyon peso (14 bin dolar) ödül teklif etmişti.

Kolombiya'da hapishaneden kaçmak ise 'yeni' olan bir şey değil.

Ünlü uyuşturucu taciri Pablo Escobar ile 12 adamı da, yapımında kendilerinin de çalıştıkları La Catedral hapishanesinden kaçmıştı.

Sputnik