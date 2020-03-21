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Kolombiya Kovid-19 nedeniyle gelecek hafta tam karantinaya girecek Kolombiya Kovid-19 nedeniyle gelecek hafta tam karantinaya girecek

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21 Mart 2020 Cumartesi 10:24:24 | Son Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 10:25:40

Kolombiya Kovid-19 nedeniyle gelecek hafta tam karantinaya girecek

Nüfusu 49 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Kolombiya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında 25 Mart-13 Nisan'da tamamen karantinaya girecek.

Birçok bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilen ve başkenti Bogota'da uygulanan 4 günlük tam karantina provası süren Kolombiya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 158'e ulaşırken, ülkede alınan önlemlerin kapsamı da genişletilmeye devam ediyor.

Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da sağlık alanındaki uzmanlarla bir araya gelen Devlet Başkanı Ivan Duque, toplantı sonunda düzenlenen basın toplantısında ülkenin 25 Mart itibariyle tam ve zorunlu karantinaya gireceğini duyurdu.

Karantinanın 13 Nisan'da sona ereceğini kaydeden Duque, bu uygulamayla tüm Kolombiya toplumunun korunması, gıda arzının ve ilaçlara ulaşımın garanti altına alınması ve başlıca kamu hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanmasının amaçlandığını söyledi.

Duque, ihtiyaç sahibi aileler, gençler ve yaşlılara hali hazırda devam eden özel programlara ek ödemeler sağlanacağını, kredi borçlarını ödeyemeyenler için yeni bir yardım programı hazırlanacağını, gelir düzeyi düşük tüketicilere KDV iadesi yapılacağını açıkladı.

Başkent hali hazırda tam karantinaya girdi

Halihazırda birçok bölgesinde sokağa çıkma yasakları uygulanan Kolombiya’da başkent Bogota, belediyenin uygulamaya aldığı 4 günlük tam karantina provasına başladı.

Başkentlilerin çok büyük oranda katılım gösterdiği ve Bogota'nın sokaklarını tenhalaştıran karantina sırasında polis ve göçmenlik idaresi yetkilileri kent merkezindeki birçok konaklama merkezini denetledi.

Karantina tatbikatı sırasında dışarı çıkan Kolombiyalı ve yabancılar ise devriye görevi yapan güvenlik güçlerince durduruldu ve evlerine gönderildi, uyarılara aldırmayan 86 kişi ise para cezası aldı.

Kolombiya'da ve bölgede vaka sayısı artıyor

Bu arada Kolombiya'da Kovid-19'a yakalananların sayısı 158'e yükselirken, bu rakam 5 kişinin hayatını kaybettiği Ekvador’da 367'ye, 1 kişinin hayatını kaybettiği Panama’da 200'e, 4 kişinin hayatını kaybettiği Peru'da ise 263'e yükseldi.

Önceki gün 42'ye çıktığı açıklanan rakamda son 24 saatte bir değişiklik olmayan Venezuela'da ise Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet televizyonu VTV'ye telefonla bağlanarak halkı karantinada kalmayı sürdürmeye çağırdı.

(AA)

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