Kolombiya’da taksicilerden Uber protestosu

Başkent Bogota’nın yanı sıra Medellin, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Santander gibi büyük şehirlerde müşteri almayan ve trafiği yavaşlatan binlerce taksici, Uber ve benzeri uygulamaların yasaklanmasını istedi.

Bogota’daki protestolarda taksiciler kentin en işlek bulvar ve caddelerinde konvoylar oluştururken polis trafiği tamamen durduran taksicilere ceza yazdı.

Bu arada protesto eylemlerine katılmayan bazı taksiciler meslektaşlarının saldırısına uğradı. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği gerginlikler sırasında çalışan taksilere zarar verildi.

Kolombiya’da yasal olmamasına rağmen Uber’in yanı sıra Beat ve Cabify gibi bazı uygulamalar aracılığı ile taşımacılık yapılıyor.

AA