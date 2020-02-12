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12 Şubat 2020 Çarşamba 21:52:59 | Son Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 21:54:29

Koalisyondan Esed unsurları ile ABD güçleri arasındaki çatışmaya ilişkin açıklama

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Caggins, Kamışlı'da devriye gezen ABD unsurları ile Beşşar Esed rejimine bağlı unsurlar arasında yaşanan arbedede silahlı çatışma çıktığını ve bir ABD askerinin hafif yaralandığını bildirdi.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins, Haseke'nin kuzeyinde Kamışlı yakınlarında ABD askerlerini durduran rejim güçleri ile çıkan arbedede bir rejim unsurunun öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama yayımladı.

Caggins, "12 Şubat'ta Kamışlı yakınlarında devriye gezen koalisyon güçleri, Esed rejimine bağlı güçlerin kontrol noktası ile karşı karşıya geldi. Koalisyon güçlerinin defaatle uyarı ve gerginliği azaltma girişimleri sonrasında devriye birliği kimliği belirsiz kişilerce küçük silahlarla düzenlenen bir saldırıya uğradı. Koalisyon askerleri kendilerini savunmak üzere saldırıya karşılık verdi. Gerginlik düştü ve olay soruşturuluyor. Koalisyon devriyesi üslerine geri döndü." ifadelerini kullandı.

Caggins, daha sonra yaptığı bir açıklamada ise "Kamışlı olayında bir ABD askeri, ekipmanını kullanırken küçük yüzeysel bir sıyrıkla yaralandı. Asker görevine geri döndü." bilgisini paylaştı.

AA'nın güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberinde, sabah saatlerinde rejim yanlısı çok sayıda "Şebbiha"nın, Haseke-Kamışlı yolu üzerinde Hırbet Ammo köyünde Esed rejimine ait bir kontrol noktasında ABD konvoyunun geçişine engel olmaya çalıştığı bildirilmişti.

Kaynaklar, devriyenin yolunu kesen milislerin bazılarının silahlı olduğunu ve taraflar arasında yaşanan gerginliğin ardından bir milisin ABD'li askerlerin açtığı ateş sonucu öldüğünü belirtmişti.

Bunun üzerine Şebbihaların da havaya ateş açarak karşılık verdiği ve olayın ardından ABD askerleri araçlarıyla Haseke kent merkezine dönerken, sivil kılığındaki Şebbihaların da dağıldığı kaydedilmişti.

ABD HAVA SALDISI YAPTI

Olayın ardından Haseke'deki Tel Beyder üssünden havalanan ABD'ye ait 2 savaş uçağının, Hırbet Ammo bölgesinde rejim güçlerinin 2 askeri noktasına saldırı düzenlediği bildirilmişti.

ABD askerlerinin devriye hattında, rejim ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplara ait bazı askeri noktalarının olduğu biliniyor.

ABD güçleri, geçen hafta Haseke'de gerginliğin yaşandığı bölgeye yakın 2 yerde yeni üs ve askeri nokta kurma çalışmaları başlatmıştı.

ABD PETROL SAHALARINDA VARLIK GÖSTERİYOR

ABD, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde toplam 11 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye asker gönderiyor.

ABD Başkanı Donald Trump da ülkenin doğusundaki petrol sahalarını güvence altına aldıklarını ve burada bir miktar ABD askerinin kalacağını ifade etmişti.

Terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölge son dönemde ABD-Rusya çekişmesine sahne oluyor. ABD güçleri, 18 Ocak'tan bu yana, Haseke'nin kuzeydoğusundaki Rümeylan petrol sahasına ulaşmak isteyen Rus askerlerinin yolunu 5 kez keserek dönmelerine sebep olmuştu.

AA

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