Koalisyonda güç savaşı... İtalya'da hükümet krizi

  • Bist 100
    97158.6
  • Dolar
    5,5544
  • Euro
    6,1657
  • Altın
    271,1110
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Dolar/TL, 5,56 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL, 5,56 seviyesinden işlem görüyor
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
Moodys'den 'İslami finans' açıklaması Moodys'den 'İslami finans' açıklaması
'Güvenli bölge' iç savaş nedeniyle evlerini terk eden Suriyeli siviller için umut oldu 'Güvenli bölge' iç savaş nedeniyle evlerini terk eden Suriyeli siviller için umut oldu
Kamu binalarında enerji tasarrufuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı Kamu binalarında enerji tasarrufuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Haziran ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı Haziran ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı
Galatasaray ile adı anılan Joao Mario Sevilla yolunda Galatasaray ile adı anılan Joao Mario Sevilla yolunda
Bakan Kasapoğlu'ndan futbolda yeni sezon mesajı Bakan Kasapoğlu'ndan futbolda yeni sezon mesajı
Bu hafta 7 film vizyona girecek Bu hafta 7 film vizyona girecek
Korkunç gerçek belli oldu: Suçumuz vatanımızı ve Türk bayrağını sevmek Korkunç gerçek belli oldu: Suçumuz vatanımızı ve Türk bayrağını sevmek
Vincent Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu Vincent Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu
İspanyol STK Open Arms gemisi, İtalyan hükümetinde üst düzey tartışmaya yol açtı İspanyol STK Open Arms gemisi, İtalyan hükümetinde üst düzey tartışmaya yol açtı
42 yıldır yaşamını 4 engelli çocuğuna adayan anne 42 yıldır yaşamını 4 engelli çocuğuna adayan anne
TSK'nın operasyonu CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu rahatsız etti! TSK'nın operasyonu CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu rahatsız etti!
Galatasaray 66 milyon Euro'luk oyunculara 2 milyon ödedi! Galatasaray 66 milyon Euro'luk oyunculara 2 milyon ödedi!
80'lerden günümüze NBA'nin en iyileri 80'lerden günümüze NBA'nin en iyileri
Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
Dev şirket 20 bin kişiye istihdam sağlayacak Dev şirket 20 bin kişiye istihdam sağlayacak
Hacılar Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'e (sav) kucak açan "hicretin kutlu durağı" Medine-i Münevvere'de Hacılar Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'e (sav) kucak açan "hicretin kutlu durağı" Medine-i Münevvere'de
Savcılık, doktora 'mal' demeyi, hakaret değil 'kaba söz' saydı Savcılık, doktora 'mal' demeyi, hakaret değil 'kaba söz' saydı
Devlet başkanı son teklifini yaptı! Ülkenin başkentini değiştiriyorlar Devlet başkanı son teklifini yaptı! Ülkenin başkentini değiştiriyorlar
BDDK'dan 'mali şeffaflık' düzenlemesi! Bağımsız kredi limiti düşürüldü BDDK'dan 'mali şeffaflık' düzenlemesi! Bağımsız kredi limiti düşürüldü
Başkan Erdoğan, Ağaoğlu ve Karaman'ı tebrik etti Başkan Erdoğan, Ağaoğlu ve Karaman'ı tebrik etti
Adana'da sahte bekçiyi gerçek polis yakaladı Adana'da sahte bekçiyi gerçek polis yakaladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Ağustos 2019 Cuma 07:40:21 | Son Güncelleme: 16 Ağustos 2019 Cuma 07:44:55

Koalisyonda güç savaşı... İtalya'da hükümet krizi

İtalya’daki koalisyon hükümetinin ortaklarından 5 Yıldız Hareketinin (M5S) lideri Luigi Di Maio, hükümetleri için güvenoyu isteyerek kriz çıkartan Lig Partisi ile devam etmeyeceklerinin işaretini verdi.

Lig Partisi lideri aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin geçen hafta çıkardığı ve partisinin de Başbakan Giuseppe Conte için güvenoyu talep etmesiyle zirve yapan kriz, İtalyanların geleneksel yaz tatili haftasında düşük tempoda karşılıklı açıklamalarla sürüyor. Krizde gözler, 20 Ağustos’taki Senato Genel Kurulu'nun toplantısına çevrilmişken, taraflardan açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Salvini’nin bugün bir basın toplantısında "M5S ile diyaloğa açık mısınız?" sorusuna, "Bu hükümetin ötesinde sadece seçimler olabilir. Benim telefonum her zaman açık. Değerlendirmeleri başkalarına bırakıyorum" şeklindeki yanıtı, M5S cephesinde geri dönüş sinyali olarak yorumlandı.

M5S lideri aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma ve Çalışma Bakanı Luigi Di Maio, Facebook'tan yaptığı paylaşımında, "O şimdi pişman oldu ama omlet çoktan pişti. Herkes kendi kaderinin yaratıcısı. Bol şans. 20 Ağustos'ta biz Lig'in istediği güvenoyunda Başbakan Conte'nin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Di Maio, kendilerini seçimden korkmak ve koltuğa yapışmakla suçlayan Salvini'nin erken seçim çağrısıyla bozduğu hükümette bakanlık görevine devam ettiğine dikkati çekti.  

Ülkede, salı günü toplanacak Senato Genel Kurulu'nda, Başbakan Conte’nin mevcut siyasi duruma ilişkin bir konuşma yapması ve bu konuşmanın akabinde krizin seyrinin belli olması bekleniyor.

Senato Genel Kurulu, geçen salı da Lig'in güven oylamasının öne alınmasını istemesi sebebiyle olağanüstü toplanmış ancak Lig'in önergeleri, M5S ile ana muhalefet Demokratik Parti'nin oylarıyla reddedilmişti. 

Sarı-yeşil koalisyon krizde 

Ülkede bir süredir fikir ayrılıkları nedeniyle karşı karşıya gelen koalisyon hükümetinin ortakları M5S ile Lig Partisi, Senatoda geçen hafta yapılan Torino-Lyon Yüksek Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin oylamada da karşıt saflarda yer alınca Lig lideri Salvini'den, "hükümetin parlamentoda çoğunluğunu kaybettiği" gerekçesiyle bir an önce erken seçime gidilmesi çağrısı gelmişti. 

Koalisyon ortağı M5S'nin lideri Di Maio ise Lig'i, seçmenle ve ülkeyle dalga geçmekle suçlayarak, "Parlamenterlerin sayısını azaltalım, sonra da seçimlere gidelim." açıklamasını yapmıştı. 

Başbakan Conte de önceki haftalarda sahillerden görüntü veren Salvini'ye tepki göstererek, "Bu hükümet her zaman az konuştu, çok iş yaptı. Bu hükümet sahilde değildi." ifadesini kullanmıştı. 

Parti renklerinden ötürü sarı M5S - yeşil Lig koalisyon olarak anılan teknokrat Başbakan Conte liderliğindeki hükümet, ülkede 4 Mart 2018'de yapılan genel seçimlerde en yüksek oyu alan iki parti arasında 1 Haziran 2018'de kurularak göreve gelmişti. 

Ülkede mayısta yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde göçmen karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı Lig, oylarını arttırarak yüzde 34 ile İtalya'da birinci parti çıkmış, M5S ise 2018 seçimlerine göre büyük düşüş yaşamış ve oyları yüzde 33’ten yüzde 17’ye gerilemişti.

İtalyan basınında, AP seçimleri ve son kamuoyu yoklamalarında Salvini ve partisinin yüzde 34-36 civarında gözükmesinin, Lig liderini mevcut hükümeti bozarak, seçimlerle daha güçlü şekilde iktidara gelme hedefine yönelttiği yorumları yapılıyor. 

AA

Devlet başkanı son teklifini yaptı! Ülkenin başkentini değiştiriyorlar
İHA’ların yerlerini tespit ettiği teröristlere son darbeyi Efeler Taburu indirdi
Emekliye 5’li kazanç! Toplu sözleşme zammı belli oldu mu?
Cumhurbaşkanlığı atama kararları yayınlandı!
Rum kesimi hayal görmeye başladı
Son dakika haber: Meteoroloji'den hava durumu ve sağanak uyarısı! Bugün ve hafta sonu hava nasıl olacak? 16 Ağustos Cuma
Kalinic’te 4 rakip
Kabak tadı verdiler
Hesaplı konutun adresi Esenyurt
İnternet tarifi kör ediyordu
Galatasaray'dan tarihi transfer operasyonu
Kız tarafı olumsuz cevap verince kavga çıktı: 10 yaralı
Tek makam yetmiyor
İşte İsrail'in ABD'li iki Müslüman vekili ülkeye kabul etmemesinin nedeni
Muhtaca 817 lira
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD'nin oyalama taktikleri geçerli olmayacaktır
Aylan bebeğin hayatı film oldu! Fragmanda sürpriz isimler yer alıyor
İran'dan ABD'ye şok suçlama!
Çin, ABD ile devam eden ticaret savaşına karşı altın ithalatını durdurdu
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ