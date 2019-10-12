KKTC'ye SİHA havalimanı! Akdeniz'de tam kontrol

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1982 yılında askeri amaçlarla inşa edilen Geçitkale Havaalanı'nın, İHA ve SİHA merkezi yapılması yönünde çalışma başlatıldı.

Türkiye, Doğu Akdeniz’deki etkinliğini artırmak ve bölgedeki sondaj faaliyetlerini daha rahat izleyebilmek için harekete geçti. Bu amaçla, KKTC’de uzun süredir kapalı tutulan Geçitkale Havaalanı konusunda, Ankara’yla Lefkoşa yönetimi arasında görüşmeler yapıldı.

LEFKOŞA'DAN ONAY

Ankara, havaalanının Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kullanımına verilmesi isteğinde bulundu. TSK, havaalanının, Doğu Akdeniz'de görev yapan İnsansız Hava Araçları’yla (İHA) Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) merkezi yapılması yönünde bir görüş sundu. KKTC hükümeti de Ankara’nın isteğine sıcak baktığını kaydetti.

UZMAN EKİP İNCELEDİ

Bunun üzerine Genelkurmay Başkanlığı’ndan uzman bir ekip, adaya gitti. Pist zeminini ve hangarları inceleyen uzman ekibin, olumlu görüş bildirdiği belirtildi. NATO standartlarında inşa edildiği kaydedilen Geçitkale Havaalanı’nda, savaş uçaklarının sığacağı büyük beton hangarlar bulunuyor. Bunun yanında pistin savaş uçaklarının rahatlıkla kalkış ve iniş yapacağı şekilde inşa edildiği öğrenildi.