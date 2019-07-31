KKTC'den Miçotakis’e tarihi ayar: Babanı Türkiye kurtardı
KKTC Başbakanı Tatar, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in skandal sözlerine, "Unutmasın ki cuntadan kaçan babası, Türkiye'nin Kıbrıs’a müdahalesinden sonra ülkesine dönebilmiştir" cevabını verdi.
Ersin Tatar, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in önceki gün Kıbrıs'ı ziyaretindeki Türkiye ve KKTC’ye ilişkin haddini aşan açıklamalarına tepki gösterdi. Tatar, Miçotakis'in Rum Kesimi’nde söylediklerinin, Yunanistan'da iktidarlar değişse de Yunan politikacıların Kıbrıs'la ilgili hayalleri ve yanlış politikalarının değişmeyeceğini bir kez daha gösterdiğini vurguladı.
CUNTAYI MÜDAHALE ÇÖKERTTİ
Başbakan Tatar, “Miçotakis, ‘Yunanistan dış politikasının en üst stratejik talebi, Türk işgaline son verilmesidir’ derken tarihi gerçekleri göz ardı ediyor. Unutmasın ki cunta idaresinden kaçan babası eski Yunan başbakanlarından Konstantin Miçotakis, Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesinden sonra cuntanın çökmesi sonucu Yunanistan'a dönebilmiştir” ifadelerini kullandı.
KATLİAMLARDAN KORUDU
Kıbrıs’taki ateşkesin Türkiye’nin garantörlüğü sayesinde devam ettiğini söyleyen Tatar, “Yunan Başbakanı ne kadar inkâr etmeye, gerçekleri çarpıtmaya çalışırsa çalışsın, Türkiye, Kıbrıs’ın faşist Yunan devletinin hegemonyasına girmesini engellemiş, Kıbrıs Türkü’nü katliamlardan korumuş, Yunanistan’a demokrasinin geri gelmesini sağlamıştır” diye konuştu.
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