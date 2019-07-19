  • Bist 100
    101849
  • Dolar
    5,6525
  • Euro
    6,3565
  • Altın
    259,2910
İstanbul
21 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Hugo’nun Kartal inadı Hugo’nun Kartal inadı
'Hayallerim gerçek oldu' 'Hayallerim gerçek oldu'
Instagram 5 ülkede daha "beğeni" rakamlarını kaldırıyor Instagram 5 ülkede daha "beğeni" rakamlarını kaldırıyor
Engin seferberliği Engin seferberliği
İran'ın İngiltere'ye ait bir tankere daha müdahale ettiği iddia edildi İran'ın İngiltere'ye ait bir tankere daha müdahale ettiği iddia edildi
Gustavo son düzlükte Gustavo son düzlükte
AB yardım sözünü 3 yıldır tutmuyor AB yardım sözünü 3 yıldır tutmuyor
Güney Kore'de korkunç eylem Güney Kore'de korkunç eylem
Galatasaray’da orta sahaya son aday: Morgan Schneiderlin Galatasaray’da orta sahaya son aday: Morgan Schneiderlin
ABD heyeti harekat için geliyor ABD heyeti harekat için geliyor
İstanbul'da 90'lara dönüş İstanbul'da 90'lara dönüş
KKTC'de '20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı' törenleri düzenlendi KKTC'de '20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı' törenleri düzenlendi
Mersin'de terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundaki terörist yakalandı Mersin'de terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundaki terörist yakalandı
Trump'tan Cumhuriyetçi senatörlere 'Türkiye' daveti Trump'tan Cumhuriyetçi senatörlere 'Türkiye' daveti
Rusya'dan Karadeniz'de füzeli tatbikat Rusya'dan Karadeniz'de füzeli tatbikat
Rusya'dan Karadeniz'de füzeli tatbikat Rusya'dan Karadeniz'de füzeli tatbikat
'Görme engelli' numarasıyla hırsızlığa polisten suçüstü 'Görme engelli' numarasıyla hırsızlığa polisten suçüstü
İran, İngiltere'ye ait bir petrol tankerini durdurdu İran, İngiltere'ye ait bir petrol tankerini durdurdu
Sovyet ve ABD tankları, Polonya'daki tatbikatta savaştı Sovyet ve ABD tankları, Polonya'daki tatbikatta savaştı
'HAMR' oyunu Altındağ'da sahne aldı 'HAMR' oyunu Altındağ'da sahne aldı
İran, İngiltere'ye ait bir petrol tankerini durdurdu İran, İngiltere'ye ait bir petrol tankerini durdurdu
İran, düşürüldüğü iddia edilen İHA tarafından çekilen görüntüleri yayınladı İran, düşürüldüğü iddia edilen İHA tarafından çekilen görüntüleri yayınladı
İran, Trump’ın düşürdük dediği İHA’nın görüntüsünü yayınladı İran, Trump’ın düşürdük dediği İHA’nın görüntüsünü yayınladı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Londra'da AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Londra'da

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Temmuz 2019 Cuma 23:12:54 | Son Güncelleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 23:14:06

KKTC'de '20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı' törenleri düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 45. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Boğaz Şehitliği'nde düzenlenen ilk törene, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Cumhuriyet Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, bakanlar, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, siyasetçiler, askeri erkan, muharip derneklerden temsilciler ve diğer yetkililer katıldı.

Tören, çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu, sayı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam eden tören, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın şehitlik özel defterini imzalamasının ardından sonra erdi.

Lefkoşa'da bir sonraki tören, Kıbrıs Türk halkının özgülük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün kabrinin bulunduğu Anıttepe'deki Dr. Fazıl Küçük Anıtı'nda yapıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Akıncı, Meclis Başkanı Uluçay, Başbakan Tatar, Büyükelçi Başçeri, Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Coşkun Kaya, bakanlar, milletvekilleri, muharip dernek temsilcileri ve diğer temsilciler katıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın anıta çelenk sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Tören, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Anıt Özel Defteri'ni imzalamasıyla bitti.

SON TÖRENDE KURUCU CUMHURBAŞKANI DENKTAŞ ANILDI

Başkentteki son tören, kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı anmak amacıyla Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Anıtı'nda yapıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay, Başbakan Tatar, Büyükelçi Başçeri, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Töre, 2'nci Cumhurbaşkanı Talat, bakanlar, Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Kaya, muharip dernek temsilcileri, öğrenciler ve diğer temsilciler katıldı.

TMT Anıtı'ndaki tören, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın çelenk sunmasıyla başladı. Tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ve Akıncı'nın anıt özel defterini imzalamasıyla son buldu.

(AA)

Trump'tan Cumhuriyetçi senatörlere 'Türkiye' daveti
Rusya'dan Karadeniz'de füzeli tatbikat
İran, İngiltere'ye ait bir petrol tankerini durdurdu
Mersin'de terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundaki terörist yakalandı
Hamile eşi ve arkadaşına kurşun yağdırdı!
İran, Trump’ın düşürdük dediği İHA’nın görüntüsünü yayınladı
Adnan Oktar hakkındaki iddianame kabul edildi
Borçlunun yakınına SMS atan avukata ceza
Terör örgütü FETÖ'den gözaltına alınan havacılardan 8'i itirafçı oldu
Fenerbahçe'ye men yok, para cezası var!
İşte tahliye edilen Atilla'nın ilk sözleri
Sivas'ın okyanus tabanında yer aldığı ortaya çıktı! İşte 15 milyonluk kanıt
Bakan Turhan'dan açıkladı: FSM Köprüsü ne zaman açılacak?
Başkan Erdoğan, Düzce'deki sel felaketiyle ilgili bilgi aldı
Rusya'dan ABD'ye şok: ABD'nin politik çizgisi haline geldi
Kilosu 120 bin dolar olan ekran kimyasalının yerli üretimi için çalışıyor
Merkel'den sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama
5 kişinin 2 milyon liralık 'evlilik' oyununu Kayseri polisi bozdu
Metin Yıldız sevgilisi Gözde Karya’yı darp etti
Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ