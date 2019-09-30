30 Eylül 2019 Pazartesi 22:10:47 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 22:11:48
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Guterres'ten müzakerelerle ilgili inisiyatif mesajını aldık
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "BM Genel Sekreteri Guterres'ten ekim, kasım aylarında üçlü ya da beşli bir araya gelişlerle ilgili inisiyatif alacağı mesajını aldık." dedi.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten ekim, kasım aylarında üçlü ya da beşli bir araya gelişlerle ilgili inisiyatif alacağı mesajını aldık." dedi.
AA
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